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Віктор Таран Політолог, голова Центру «Ейдос»

83 роки СРСР вчинив страшний злочин проти українського народу

glavcom.ua
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НКВС підірвало греблю ДніпроГЕСу
фото з відкритих архівів

«Жертви серед червоноармійців та цивільного населення оцінюються цифрами від 20 тисяч до 80-120 тисяч осіб»

18 серпня 1941 року о 20:15 після отримання інформації про прорив німецьких військ в районі Запоріжжя греблю ДніпроГЕСу було підірвано працівниками НКВС.

Унаслідок вибуху 20 тонн толу (за іншими даними – амоналу) в греблі виникла пробоїна завдовжки 135 або 165 метрів.

В туж мить вниз рванула багатометрова хвиля, спричиняючи руйнування і загибель людей, які опинились у береговій зоні.

Жертви серед червоноармійців та цивільного населення оцінюються цифрами від 20 тисяч до 80-120 тисяч осіб.

Проте просуванню німецької армії це ніяк не зашкодило.

Пройшло 83 роки і росіяни повторили цей самий злочин, але тепер із Каховську ГЕС.

Знову маємо затоплення, руйнування і людські жертви.

Варвари не міняються.

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Джерело
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Теги: історія СРСР злочин

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Віктор Таран

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