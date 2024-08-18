83 роки СРСР вчинив страшний злочин проти українського народу

«Жертви серед червоноармійців та цивільного населення оцінюються цифрами від 20 тисяч до 80-120 тисяч осіб»

18 серпня 1941 року о 20:15 після отримання інформації про прорив німецьких військ в районі Запоріжжя греблю ДніпроГЕСу було підірвано працівниками НКВС.

Унаслідок вибуху 20 тонн толу (за іншими даними – амоналу) в греблі виникла пробоїна завдовжки 135 або 165 метрів.

В туж мить вниз рванула багатометрова хвиля, спричиняючи руйнування і загибель людей, які опинились у береговій зоні.

Жертви серед червоноармійців та цивільного населення оцінюються цифрами від 20 тисяч до 80-120 тисяч осіб.

Проте просуванню німецької армії це ніяк не зашкодило.

Пройшло 83 роки і росіяни повторили цей самий злочин, але тепер із Каховську ГЕС.

Знову маємо затоплення, руйнування і людські жертви.

Варвари не міняються.