Кримінальне групування намагалось викрасти бізнесмена, щоб отримати винагороду (фото)

Служба безпеки України викрила злочинне угрупування, яке тероризувало мешканців прифронтової Донеччини і намагалося викрасти бізнесмена, щоб отримати грошову винагороду

Було викрито банду злочинців, яка розхитувала обстановку в прифронтовому регіоні на Донеччині і тримала у страху усіх мешканців. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Учасники угруповання обкладали «даниною» підприємців та були організаторами розбійних нападів.

Також у Службі безпеки повідомили, що фігуранти злочинного світу намагалися «вбити» власника приватного медичного закладу з метою отримання фінансової вигоди у розмірі 500 тисяч доларів.

Члени угруповання мали намір викрасти підприємця і вивести його за місто, де вже була підготована «могила».

«У разі одержання всієї суми від потерпілого зловмисники планували його вбити, а тіло поховати у лісі за містом. Двоє учасників банди приймали участь у реалізації злочину. Щоб підготувати злочинний напад, зловмисники тривалий час відслідковували жертву: вивчали розпорядок дня, маршрути, якими пересувався підприємець та коло його близьких», – йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ затримали лідера та учасників групування під час спроби викрадення потерпілого біля його помешкання.

Під час обшуку в них вилучили гранати і зброю, знаряддя у вигляді лопат, скотчу, рукавиць, а також мобільні телефони з доказами злочинних дій.

Наразі зловмисник перебуває під вартою.

Фігурантам справи загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.