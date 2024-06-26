Головна Думки вголос Володимир В`ятрович
search button user button menu button
Володимир В`ятрович Народний депутат

Книга, яку СРСР не зміг заборонити

glavcom.ua
telegram social img facebook social img
«Колгосп тварин» – вперше опублікована в Англії 17 серпня 1945 року
фото: abuk

До дня народження Орвелла. Історія однієї книги

Джордж Орвелл написав Animal Farm у 1944. Жорстоку антисовєтську сатиру довго не хотіли друкувати у Великій Британії, аби не ускладнити стосунків із СРСР, союзником у війні. Та й більшість мешканців країни вважали тоді Сталіна добрим Uncle Joe, а не тираном.

Поки автор отримував повсюдні відмови, останній примірник тексту мало не загинув у вогні під час бомбардування німцями Лондона ракетами Фау-1.

Книга опублікована лише після завершення війни у Європі, наступного 1945. З того часу її видано мільйонними тиражами, більше як 30 мовами світу.

Але першим став переклад на українську. Його здійснив тоді ще дуже молодий мешканець одного з переселенських таборів (DP camp) у Німеччині Ігор Шевченко, згодом всесвітньовідомий історик, професор Гарвардського університету. Книга вийшла у Мюнхені в 1947 році із авторським вступом.

Передмова Орвелла до українського видання стала єдиними вступом до перекладу книги, який він написав. Саме в цьому тексті він вперше вжив щодо сталінських репресій термін «великий терор». Через двадцять років його використає Роберт Конквест як заголовок своє знаменитої книги. Орвелл настільки перейнявся ідеєю українського видання, що навіть частково профінансував її. Після появи «Колгоспу тварин» (так вдало зазвучала назва в перекладі) почався скандал у Німеччині.

Радянська окупаційна адміністрація висунула вимогу знищити наклад. Американська, так як видання здійснено на підконтрольному їй терені, конфіскувала півтори тисячі примірників в українського видавництва. Після їх передали союзникам і совєти негайно знищили отриману літературу. Але на момент конфіскації значна частина накладу (скільки достеменно ніхто не знає) вже розійшлася між українцями, які, згодом, покидаючи табори розвезли книги по світу.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: історія книги СРСР письменник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Розмов про примирення не буде?»
Нормандські формати чи нормандські десанти? Що каже історія
6 червня, 09:32
Російські опозиціонери випустили кілька фільмів про війни з Чечнею
«Хороші росіяни» знову хочуть перекрутити історію Чечні
22 червня, 10:46
Будинок, у який влучив ворожий снаряд
Два роки артилерія щодня обстрілює Нікополь, а люди живуть звичним життям
30 травня, 18:41
Фіцо до 31 травня перебував в лікарні в місті Банська Бистриця
Словацький прем'єр Роберт Фіцо, який зазнав нападу, продовжить лікування вдома
31 травня, 06:04
Толок також знімався у фільмах та серіалах. У 2011 році він зіграв у телесеріалі «Провокатор» та знімався у фільмі «Маестро»
«Зіграв понад 200 ролей»: На 85 році життя помер народний артист Анатолій Толок
3 червня, 04:12
Нині книга у видавництві, примірники мають бути готові до серпня
«Чому тато не вдома»: черкащанка, яка втратила чоловіка на війні, написала книгу для дітей
16 червня, 21:05
Максим Колесников розповів про жахи російського полону на Саміті миру
Полонений українець, чия історія вразила світ, виступив на Саміті миру
16 червня, 15:53
Жителі столиці активно викидають на смітник книги російських літераторів
Народна депутатка показала, що кияни тепер викидають на смітник (фото)
18 червня, 09:13
Безугла запевнила, що у глави держави «є весь обсяг інформації щодо ситуації у військах»
Безугла вкотре «атакувала» Сирського
22 червня, 15:32

Володимир В`ятрович

Книга, яку СРСР не зміг заборонити
Книга, яку СРСР не зміг заборонити
Лист з погрозами депутатам. Московська церква вдалася до безпрецедентного кроку
Лист з погрозами депутатам. Московська церква вдалася до безпрецедентного кроку
Єдиний можливий шлях вирішення російської проблеми
Єдиний можливий шлях вирішення російської проблеми
Україна та Польща. Як подолати нинішні труднощі у відносинах?
Україна та Польща. Як подолати нинішні труднощі у відносинах?
Чому Грузії не вдалося?
Чому Грузії не вдалося?
Майдан – це віра. Часто ірраціональна, але врешті – переможна
Майдан – це віра. Часто ірраціональна, але врешті – переможна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
Тищенко святкує домашній арешт у готелі Hyatt (відео)
14K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
12K
Матч Україна – Бельгія. Де та коли дивитись
7634
КДБ працевлаштувало його в Києві. Що відомо про митрополита, якого Україна видала Москві
5904
Втрати ворога станом на 26 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
5498
Атака на Україну, відмова Усика від звання абсолютного чемпіона світу: головне за ніч

Новини

Експерт назвав ключових бенефіціарів підвищення тарифу на електрику для населення
Сьогодні, 17:26
Комітет з питань свободи слова готовий розглянути конфлікт між прокурором Вербицьким та журналістами
Сьогодні, 16:57
Українська делегація ПАРЄ вимагає посилення санкцій проти російського газу та сталі
Сьогодні, 15:58
Чи планує бізнес підвищувати зарплати у 2024 році? Результати опитування НБУ
Сьогодні, 08:25
У Росії розпочнеться таємний суд над американським журналістом Еваном Гершковічем
Сьогодні, 07:44
Після навчань на Кубі РФ підписала меморандум із Венесуелою – огляд ISW
Сьогодні, 06:54

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua