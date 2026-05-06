Віктор Таран Політолог, голова Центру «Ейдос»

Менше США в Німеччині – більше відповідальності для Європи

Як скорочення військ США в Німеччині змушує Європу дорослішати

Скорочення американської армії в Німеччині може мати неочікуване позитивний наслідок для обороноздатності Європи.

Без американських томагавків європейці вимушено робитимуть свої тепер деталі .

США скорочують свою військову присутність у Німеччині та фактично згортають план розміщення крилатих ракет Tomahawk cruise missile, який ще у 2024 році подавався як ключовий елемент стримування Росії. Тож Європа залишається без швидкого рішення у сегменті далекобійних ударних систем.

На жаль, європейські системи на кшталт Taurus KEPD 350 або Storm Shadow мають значно меншу дальність і не перекривають американський рівень.

Берлін зараз дивиться на варіант перезапуску виробництва і розвитку Taurus Neo. Йдеться про нову версію з потенційною дальністю до приблизно 1000 км і сучасною електронікою. Але ключова проблема в часі. Ця система очікується не раніше 2030 року і не вирішує поточний дефіцит можливостей.

Але тут виникає неочікуваний ефект. Відсутність американського «парасолькового» рішення змушує європейців робити те, що вони відкладали роками. Інвестувати у власні далекобійні системи, масштабувати виробництво і будувати автономну оборонну архітектуру.

Парадокс ситуації в тому, що ослаблення американської присутності може в середньостроковій перспективі посилити Європу через вимушену стратегічну зрілість.

І питання вже не в тому, чи з’явиться європейський аналог Tomahawk. Питання в тому, наскільки швидко Європа зможе пройти цей шлях без звичної опори на США.

А Америка завдяки Трампу продовжує втрачати союзників та ринки озброєнь.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
