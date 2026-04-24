Атака на Одесу, заяви Трампа: головне за ніч

Дайджест новин, що сталися у ніч 24 квітня 2026 року

Трамп зробив декілька заяв на брифінгу в Овальному кабінеті, окупанти обстріляли Одесу, силовики затримали солдата США заробив $400 тис. на ставках про повалення Мадуро, венеційська бієнале відсторонила РФ та Ізраїль.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 24 квітня:

Атака на Одесу

В Одесі внаслідок ворожої атаки безпілотників пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру, є постраждалі.

За даними очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, один із дронів влучив у триповерховий житловий будинок. Унаслідок удару зруйновано квартири на другому та третьому поверхах.

Постраждали двоє людей – 72-річна жінка та 52-річний чоловік, які отримали осколкові поранення. Жінку госпіталізували, чоловіку надали допомогу на місці.

Заяви Трампа

Президент США Дональд Трамп заявив, що саме його рішення стало причиною продовження блокади Ормузької протоки, попри готовність Ірану відновити судноплавство. За його словами, ситуація повністю контролюється американською стороною.

Відповідаючи на питання про можливий стрибок цін на нафту до $200 за барель, він фактично применшив проблему. «Немає нічого гіршого за ядерну зброю, яка знищує міста», – сказав Трамп.

Трамп різко відреагував на запитання журналістки про те, скільки ще триватиме війна з Іраном. Під час відповіді він перейшов на підвищений тон і згадав війну у В’єтнамі, пише «Главком».

«Ви – просто позорисько. Ви чули, що я щойно сказав? В’єтнам. Скільки років тривав В’єтнам?», – заявив Трамп.

Затримання військового у США

Міністерство юстиції США повідомило про арешт військовослужбовця спецпідрозділу, якого підозрюють у використанні секретної інформації для заробітку сотень тисяч доларів на ставках щодо повалення президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Йдеться про Ганнона Кена Ван Дайка, який, за даними слідства, зробив ставки на платформі прогнозів Polymarket ще до офіційного оголошення про операцію США із захоплення Мадуро.

Інші важливі новини: