Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Атака на Одесу, заяви Трампа: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Атака на Одесу, заяви Трампа: головне за ніч
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин, що сталися у ніч 24 квітня 2026 року

Трамп зробив декілька заяв на брифінгу в Овальному кабінеті, окупанти обстріляли Одесу, силовики затримали солдата США заробив $400 тис. на ставках про повалення Мадуро, венеційська бієнале відсторонила РФ та Ізраїль.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 24 квітня:

Атака на Одесу

В Одесі внаслідок ворожої атаки безпілотників пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру, є постраждалі.

За даними очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, один із дронів влучив у триповерховий житловий будинок. Унаслідок удару зруйновано квартири на другому та третьому поверхах.

Постраждали двоє людей – 72-річна жінка та 52-річний чоловік, які отримали осколкові поранення. Жінку госпіталізували, чоловіку надали допомогу на місці.

Заяви Трампа

Президент США Дональд Трамп заявив, що саме його рішення стало причиною продовження блокади Ормузької протоки, попри готовність Ірану відновити судноплавство. За його словами, ситуація повністю контролюється американською стороною.

Відповідаючи на питання про можливий стрибок цін на нафту до $200 за барель, він фактично применшив проблему. «Немає нічого гіршого за ядерну зброю, яка знищує міста», – сказав Трамп.

Трамп різко відреагував на запитання журналістки про те, скільки ще триватиме війна з Іраном. Під час відповіді він перейшов на підвищений тон і згадав війну у В’єтнамі, пише «Главком».

«Ви – просто позорисько. Ви чули, що я щойно сказав? В’єтнам. Скільки років тривав В’єтнам?», – заявив Трамп.

Затримання військового у США

Міністерство юстиції США повідомило про арешт військовослужбовця спецпідрозділу, якого підозрюють у використанні секретної інформації для заробітку сотень тисяч доларів на ставках щодо повалення президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Йдеться про Ганнона Кена Ван Дайка, який, за даними слідства, зробив ставки на платформі прогнозів Polymarket ще до офіційного оголошення про операцію США із захоплення Мадуро.

Інші важливі новини: 

  1. Путін уперше прокоментував відключення інтернету в Росії.
  2. Файли Епштейна спричинили нове розслідування у США.
  3. Венеційська бієнале відсторонила РФ та Ізраїль.
Теги: відключення Ізраїль війна Дональд Трамп Міністерство юстиції арешт розслідування будинок жінка чоловік поранення окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua