Віктор Таран Політолог, голова Центру «Ейдос»

Путін продає Росію Китаю за право вести війну

фото: Getty Images
Китай виграє від війни Росії більше за всіх

Розпочався візит Путіна в Китай.

Але цей візит не про велич, а про чергове приниження для росіян. За політичну підтримку з боку Пекіна, технології подвійного призначення, закупівлю російських енергоносіїв та економічне прикриття після санкцій Москва поступово розплачується статусом молодшого партнера.

На вимогу Китаю Газпром змушений обговорювати умови, за яких Китай хоче отримувати газ по проєкту «Сила Сибіру 2» майже за внутрішньоросійськими тарифами.

Йдеться приблизно про 50 доларів за тисячу кубометрів. Для порівняння, навіть нинішня прогнозована ціна російського газу для Китаю становить близько 224–236 доларів за тисячу кубометрів.

Якщо рахувати потужність «Сили Сибіру 2» у 50 мільярдів кубометрів на рік, то різниця між 230 доларами та 50 доларами становить приблизно 180 доларів на кожній тисячі кубометрів.

А це близько 9 мільярдів доларів потенційно недоотриманого доходу щороку.

І це на фоні бюджетної кризи в московитів

І це лише один контракт. А тепер треба додати знижки на нафту, втрату європейського ринку, витрати на війну, санкції, логістику, субсидування промисловості та деградацію технологічного сектору.

У стратегічній перспективі така модель не просто послаблює Росію, а створює довгострокову залежність, яка поступово перетворює країну на сировинний додаток Китаю.

Пекін мислить категоріями десятиліть. Китайські еліти добре пам’ятають історію територій, які у ХІХ столітті відійшли Російській імперії після так званих «нерівноправних договорів». У китайському інформаційному та академічному просторі ця тема періодично повертається. Особливо щодо зовнішньої Маньчжурії та територій навколо Владивостока.

Офіційно Китай не висуває територіальних претензій до Росії. Поки.

Але водночас Пекін послідовно нарощує економічний, демографічний та інфраструктурний вплив у прикордонних регіонах.

Історія показує, що великі держави рідко забувають території, які вважають «втраченими». Особливо коли сусід слабшає економічно, виснажується війною та дедалі більше залежить від зовнішньої підтримки.

За все треба платити. Сподіваюсь побачити це за життя ще нашого покоління.

Спостерігаймо.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Китай росія путін Сі Цзіньпін

