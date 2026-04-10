Підготовка до зими: Шмигаль назвав шість ключових напрямків роботи (фото)

Перший віцепрем'єр-міністр - міністр енергетики Денис Шмигаль провів засідання штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці

Уряд розпочинає масштабну підготовку енергосистеми до наступного опалювального сезону. Головний фокус — на відновленні генерації, посиленні захисту об’єктів та розвитку енергонезалежності громад. Про це заявив перший віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль на засідання штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці, інформує «Главком».

Очільник відомства виокремив ключові кроки, які мають забезпечити стабільність енергосистеми:

Ремонтна кампанія: Масштабне відновлення роботи пошкоджених електростанцій.

Захист об'єктів: Будівництво інженерних споруд для захисту електроенергетичного комплексу від ворожих атак.

Київський енерговузол: Особлива увага відновленню генеруючих потужностей та мережевого обладнання в столичному регіоні.

Міжнародна підтримка: Залучення гуманітарної допомоги від партнерів для розбудови сучасних енергетичних хабів.

Розвиток малої розподіленої генерації (одночасне виробництво електрики та тепла) у громадах.

Повідомляється, що на засіданні також детально проаналізували графіки ремонтних робіт та поточний стан інфраструктури на об’єктах генерації.

«Завдання для всіх дотичних служб та відомств чітке: зробити все необхідне, аби якомога швидше відновити обладнання та потужності всюди, де це технічно можливо», – заявив Шмигаль.

Нагадаємо, міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що Україна потребує нових атомних енергоблоків, зокрема завершення будівництва третього та четвертого блоків на Хмельницькій АЕС. Наразі існує два варіанти добудови, фахівці працюють над визначенням найоптимальнішого варіанта.

Як відомо, Кабмін ухвалив рішення про виділення 7,1 млрд грн на відбудову української енергосистеми. Тодішній міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що добудова третього енергоблока Хмельницької атомної електростанції займе 2,5-3 роки, четвертого енергоблока – до чотирьох років.