Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Підготовка до зими: Шмигаль назвав шість ключових напрямків роботи (фото)

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Денис Шмигаль назвав пріоритети відновлення енергетики
фото: Кабмін

Перший віцепрем'єр-міністр - міністр енергетики Денис Шмигаль провів засідання штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці

Уряд розпочинає масштабну підготовку енергосистеми до наступного опалювального сезону. Головний фокус — на відновленні генерації, посиленні захисту об’єктів та розвитку енергонезалежності громад. Про це заявив перший віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль на засідання штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці, інформує «Главком».

Підготовка до зими: Шмигаль назвав шість ключових напрямків роботи (фото)
фото: Кабмін

Очільник відомства виокремив ключові кроки, які мають забезпечити стабільність енергосистеми:

  • Ремонтна кампанія: Масштабне відновлення роботи пошкоджених електростанцій.
  • Захист об’єктів: Будівництво інженерних споруд для захисту електроенергетичного комплексу від ворожих атак.
  • Київський енерговузол: Особлива увага відновленню генеруючих потужностей та мережевого обладнання в столичному регіоні.
  • Міжнародна підтримка: Залучення гуманітарної допомоги від партнерів для розбудови сучасних енергетичних хабів.
  • Розвиток малої розподіленої генерації (одночасне виробництво електрики та тепла) у громадах.

Повідомляється, що на засіданні також детально проаналізували графіки ремонтних робіт та поточний стан інфраструктури на об’єктах генерації.

Підготовка до зими: Шмигаль назвав шість ключових напрямків роботи (фото)
фото: Кабмін

«Завдання для всіх дотичних служб та відомств чітке: зробити все необхідне, аби якомога швидше відновити обладнання та потужності всюди, де це технічно можливо», – заявив Шмигаль.

Нагадаємо, міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що Україна потребує нових атомних енергоблоків, зокрема завершення будівництва третього та четвертого блоків на Хмельницькій АЕС. Наразі існує два варіанти добудови, фахівці працюють над визначенням найоптимальнішого варіанта.

Як відомо, Кабмін ухвалив рішення про виділення 7,1 млрд грн на відбудову української енергосистеми. Тодішній міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що добудова третього енергоблока Хмельницької атомної електростанції займе 2,5-3 роки, четвертого енергоблока – до чотирьох років.

Читайте також:

Теги: Денис Шмигаль зима війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рубіо загострив суперечку в G7 через Україну та Іран
Держсекретар США публічно посперечався з главами МЗС на саміті G7: причина
27 березня, 15:49
Спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що Іран може прийняти план США
Іран готовий здатися? Спецпредставник Трампа зробив заяву
26 березня, 19:50
Республіканці в Сенаті заблокували резолюцію про обмеження воєнних повноважень Трампа
Республіканці в Сенаті заблокували резолюцію про обмеження воєнних повноважень Трампа
25 березня, 02:59
Росія вийшла на максимум доходів від нафти за 4 роки
Доходи Кремля від нафти різко зросли: подробиці
24 березня, 21:16
Прем’єрка Литви підтвердила українське походження дрона
Прем’єрка Литви розкрила походження дрона, що впав у країні
24 березня, 15:19
Європейська рада закликала до деескалації та максимальної стриманості на Близькому Сході
Війна на Близькому Сході: Європейська рада оприлюднила заяву за підсумками засідання
20 березня, 01:19
Президент США Дональд Трамп
Чи зможе Трамп вийти з війни за декілька тижнів?
19 березня, 11:20
Тимур Міндіч виставив символічну суму моральної компенсації – 200 грн
Міндіч проти Железняка. Прописка нардепа внесла несподівані зміни у справу
15 березня, 20:59
Від військових малюк отримав особливий подарунок – іграшкового зайця, який тепер супроводжуватиме його на шляху до безпеки
«Життя заборгувало йому». Військкор показав щемливу евакуацію хлопчика з Дружківки
12 березня, 12:37

Економіка

Азартні ігри: хто має обмежувати військовослужбовців? Профільна асоціація запропонувала уряду спецмеханізм
Азартні ігри: хто має обмежувати військовослужбовців? Профільна асоціація запропонувала уряду спецмеханізм
Зовнішня торгівля України: як за рік змінилися імпорт і експорт
Зовнішня торгівля України: як за рік змінилися імпорт і експорт
Україна нарощує імпорт борошна на тлі стабільного експорту: чому так відбувається
Україна нарощує імпорт борошна на тлі стабільного експорту: чому так відбувається
До великодніх свят Нацбанк вводить в обіг нову пам’ятну монету (відео)
До великодніх свят Нацбанк вводить в обіг нову пам’ятну монету (відео)
Рік реформі ринку азартних ігор та лотерей. Агентство PlayCity відзвітувало про результати
Рік реформі ринку азартних ігор та лотерей. Агентство PlayCity відзвітувало про результати

Новини

Місячна місія повертається додому: крізь тишу, несправності та «голоси» космосу
Сьогодні, 09:26
В Україні місцями невеликий дощ та мокрий сніг: погода на 10 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
Прем'єр-ліга назвала неочікуваних лауреатів за підсумками туру
Вчора, 19:30
Ріццолі – про скасований гол «Динамо»: Доцільним було би підтвердити рішення
Вчора, 16:55
Українські війська вперше в історії повністю зруйнували міст за допомогою безпілотників (відео)
Вчора, 09:24
В Україні місцями невеликий дощ, туман та мокрий сніг: погода на 9 квітня 2026
Вчора, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua