Російська нафта: бити чи не бити? Ось в чому питання. Головні тези зустрічі з Зеленським
Про фронт, нафту і тиск від союзників
Україну примушують не завдавати ударів по російській нафтовій інфраструктурі... Після візиту до Туреччини та Сирії і перед великим європейським турне наступного тижня Володимир Зеленський зібрав представників провідних медіа на офрек-зустріч.
Коротко, з того, що можна оприлюднювати, з окремими цитатами.
Фронт
- За словами президента, ми нищимо стільки окупантів, скільки вони мобілізують за місяць, але загальна чисельність угруповання РФ в Україні зростає. Пояснення: росіяни перейшли до стратегії «ва-банк» – кидають у бій стратегічні резерви, оголюючи кордони з іншими країнами. Цитата: «Для рускіх це ризикований крок».
- Новий «дедлайн»: до 9 Мая Путін наказав захопити Дружківку, Костянтинівку та Покровськ. Зеленський каже: «Це неможливо». Британська розвідка, яка кладе свої зведення на стіл нашому президенту також з цим згодна.
Нафта і санкції
- Президент визнав, що на нього чиниться тиск. Україну примушують не завдавати ударів у відповідь по російській нафтовій інфраструктурі. Роблять це і іноземні політики, і іноземні військові. Вони переконували Зеленського, що Україна так сприятиме росту світових цін. Не слухається. Тепер «У рускіх тепер величезні проблеми».
- У Києва є серйозна підозра, що справа не в цінах. Послаблення санкцій виглядають, як спроба Росії вивести з-під удару «Лукойл», який має десятки нафтових об’єктів в Європі і хоче їх продати.
Успіх у Сирії
- Після падіння Асада (який втік до РФ) Україна будує нові відносини з Дамаском. Буде посольство та великі агроконтракти.
- Цитата: «Здивований, за що Асаду могли дати орден (Ярослава Мудрого). Це точно був нерозумний крок». Привіт Леоніду Даниловичу).
Досягнення на Близькому Сході
- Наші команди вже реально збивали іранські дрони в кількох країнах. Працюємо за бартером: Ми їм – досвід РЕБ та ППО, вони нам – фінанси, дизель та нафту для європейських заводів.
- Маємо угоди на 10 років з кількома країнами. На підході ще й інші.
Внутрішня політика
- Зеленський впевнений: кризи в парламенті немає, у монобільшості все спокійно (щось важливе вже голосують), а конфлікти – штучні.
- Головна загроза: не сварки депутатів, а спроби ворога зірвати європейський пакет допомоги на 90 млрд євро.
- Про тих, хто вже милиться на вибори і намагається хитати внутрішні теми: «На жаль, наш ворог розумніший, ніж деякі українські політики».
- Моє враження: Зеленський не бачить жодної можливості виборів в осяжному майбутньому.
Про Telegram у нас і у них
- «Для чого «рускім» закривати Telegram? Щоб ухвалювати непопулярні рішення...».
Президент бачить дві причини того, що коїться з інтернетом в Росії:
- Путін готує загальну мобілізацію. «А це вже люди з Москви і Санкт-Петербурга (які були недоторкані) на фронт – і трупи назад у Москву і в Санкт-Петербург».
- Путін готується до непопулярного варіанту завершення війни.
І там, і там потрібно гасити невдоволення.
Моє враження: Будь-якого блокування Telegram в Україні не буде. Наші верхи бачать вагомі причини.
І наостанок
З того, що не увійшло до дозволеного публікувати, висновок: весна–літо будуть важкими: на всіх фронтах і не лише військових. «Але ми мусимо вистояти».
