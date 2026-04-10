Російська нафта: бити чи не бити? Ось в чому питання. Головні тези зустрічі з Зеленським

Зеленський розповів журналістам про фронт, нафту та союзників

Україну примушують не завдавати ударів по російській нафтовій інфраструктурі... Після візиту до Туреччини та Сирії і перед великим європейським турне наступного тижня Володимир Зеленський зібрав представників провідних медіа на офрек-зустріч.

Коротко, з того, що можна оприлюднювати, з окремими цитатами.

За словами президента, ми нищимо стільки окупантів, скільки вони мобілізують за місяць, але загальна чисельність угруповання РФ в Україні зростає. Пояснення: росіяни перейшли до стратегії «ва-банк» – кидають у бій стратегічні резерви, оголюючи кордони з іншими країнами. Цитата: «Для рускіх це ризикований крок».

Новий «дедлайн»: до 9 Мая Путін наказав захопити Дружківку, Костянтинівку та Покровськ. Зеленський каже: «Це неможливо». Британська розвідка, яка кладе свої зведення на стіл нашому президенту також з цим згодна.

Нафта і санкції

Президент визнав, що на нього чиниться тиск. Україну примушують не завдавати ударів у відповідь по російській нафтовій інфраструктурі. Роблять це і іноземні політики, і іноземні військові. Вони переконували Зеленського, що Україна так сприятиме росту світових цін. Не слухається. Тепер «У рускіх тепер величезні проблеми».

У Києва є серйозна підозра, що справа не в цінах. Послаблення санкцій виглядають, як спроба Росії вивести з-під удару «Лукойл», який має десятки нафтових об’єктів в Європі і хоче їх продати.

Успіх у Сирії

Наші команди вже реально збивали іранські дрони в кількох країнах. Працюємо за бартером: Ми їм – досвід РЕБ та ППО, вони нам – фінанси, дизель та нафту для європейських заводів.

Маємо угоди на 10 років з кількома країнами. На підході ще й інші.

Внутрішня політика

Про Telegram у нас і у них

«Для чого «рускім» закривати Telegram? Щоб ухвалювати непопулярні рішення...».

Президент бачить дві причини того, що коїться з інтернетом в Росії:

Путін готує загальну мобілізацію. «А це вже люди з Москви і Санкт-Петербурга (які були недоторкані) на фронт – і трупи назад у Москву і в Санкт-Петербург». Путін готується до непопулярного варіанту завершення війни.

І там, і там потрібно гасити невдоволення.

Моє враження: Будь-якого блокування Telegram в Україні не буде. Наші верхи бачать вагомі причини.

І наостанок

З того, що не увійшло до дозволеного публікувати, висновок: весна–літо будуть важкими: на всіх фронтах і не лише військових. «Але ми мусимо вистояти».

Як завжди, більше і детальніше – вже на 👉«Главкомі»!