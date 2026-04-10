Микола Підвезяний Головний редактор «Главкома»

Російська нафта: бити чи не бити? Ось в чому питання. Головні тези зустрічі з Зеленським

Зеленський розповів журналістам про фронт, нафту та союзників
фото: president.gov.ua

Про фронт, нафту і тиск від союзників

Україну примушують не завдавати ударів по російській нафтовій інфраструктурі... Після візиту до Туреччини та Сирії і перед великим європейським турне наступного тижня Володимир Зеленський зібрав представників провідних медіа на офрек-зустріч.

Коротко, з того, що можна оприлюднювати, з окремими цитатами.

Фронт

  • За словами президента, ми нищимо стільки окупантів, скільки вони мобілізують за місяць, але загальна чисельність угруповання РФ в Україні зростає. Пояснення: росіяни перейшли до стратегії «ва-банк» – кидають у бій стратегічні резерви, оголюючи кордони з іншими країнами. Цитата: «Для рускіх це ризикований крок».
  • Новий «дедлайн»: до 9 Мая Путін наказав захопити Дружківку, Костянтинівку та Покровськ. Зеленський каже: «Це неможливо». Британська розвідка, яка кладе свої зведення на стіл нашому президенту також з цим згодна.

Нафта і санкції

  • Президент визнав, що на нього чиниться тиск. Україну примушують не завдавати ударів у відповідь по російській нафтовій інфраструктурі. Роблять це і іноземні політики, і іноземні військові. Вони переконували Зеленського, що Україна так сприятиме росту світових цін. Не слухається. Тепер «У рускіх тепер величезні проблеми».
  • У Києва є серйозна підозра, що справа не в цінах. Послаблення санкцій виглядають, як спроба Росії вивести з-під удару «Лукойл», який має десятки нафтових об’єктів в Європі і хоче їх продати.

Успіх у Сирії

Досягнення на Близькому Сході

Внутрішня політика

Про Telegram у нас і у них

Президент бачить дві причини того, що коїться з інтернетом в Росії:

  1. Путін готує загальну мобілізацію. «А це вже люди з Москви і Санкт-Петербурга (які були недоторкані) на фронт – і трупи назад у Москву і в Санкт-Петербург».
  2. Путін готується до непопулярного варіанту завершення війни.

І там, і там потрібно гасити невдоволення.

Моє враження: Будь-якого блокування Telegram в Україні не буде. Наші верхи бачать вагомі причини.

І наостанок

З того, що не увійшло до дозволеного публікувати, висновок: весна–літо будуть важкими: на всіх фронтах і не лише військових. «Але ми мусимо вистояти».

Читайте також:

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Читайте також

Наслідки війни, про які ми ще не говоримо, але вони торкнулися кожного
Наслідки війни, про які ми ще не говоримо, але вони торкнулися кожного
16 березня, 09:16
«Хезболла» запустила по Ізраїлю близько 100 ракет
«Хезболла» запустила по Ізраїлю близько 100 ракет
11 березня, 21:59
Тегеран заявляє, що не причетний до атак на саудівські нафтові об’єкти
Іран поставив під питання відносини з країнами Перської затоки
16 березня, 10:11
Емоційний стан українців за час війни змінився: від шоку та заперечення на початку вторгнення до хронічного виснаження сьогодні
Війна залишить слід на покоління: психіатр пояснив наслідки для українців
22 березня, 19:57
На місці удару працюють усі відповідні служби
Уночі росіяни вдарили по портовій інфраструктурі Одещини
2 квiтня, 08:28
Ілюстративне фото ворожих прильотів у Чернігові
Ворог вдарив балістикою по підприємству в Чернігові: попередньо, загинула людина
2 квiтня, 16:23
За даними міноборони РФ інцидент стався близько 11:00 під час так званого «навчально-тренувального польоту
В окупованому Криму впав російський винищувач Су-30: що відомо
3 квiтня, 13:18
Крім навчальних центрів, на даний час 68 військових частин проводять базову загальновійськову підготовку на своїх фондах
Сирський вносить корективи у підготовку ЗСУ
4 квiтня, 11:38
Атака БпЛА на окуповані території, Трамп пригрозив Ірану: головне за ніч 10 квітня
Атака БпЛА на окуповані території, Трамп пригрозив Ірану: головне за ніч 10 квітня
Сьогодні, 05:35

Микола Підвезяний

Російська нафта: бити чи не бити? Ось в чому питання. Головні тези зустрічі з Зеленським
Російська нафта: бити чи не бити? Ось в чому питання. Головні тези зустрічі з Зеленським
Чи врятують коучі українців? Влада нарешті перейнялася нашестям психологів
Чи врятують коучі українців? Влада нарешті перейнялася нашестям психологів
Вибори під час війни: мініатюрна модель
Вибори під час війни: мініатюрна модель
Далекобійник, який став Героєм України
Далекобійник, який став Героєм України
Такої «Енеїди» ви ще не бачили...
Такої «Енеїди» ви ще не бачили...
Біле море квітів. Як Україна прощається з Патріархом Філаретом
Біле море квітів. Як Україна прощається з Патріархом Філаретом

Новини

Місячна місія повертається додому: крізь тишу, несправності та «голоси» космосу
Сьогодні, 09:26
В Україні місцями невеликий дощ та мокрий сніг: погода на 10 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
Прем'єр-ліга назвала неочікуваних лауреатів за підсумками туру
Вчора, 19:30
Ріццолі – про скасований гол «Динамо»: Доцільним було би підтвердити рішення
Вчора, 16:55
Українські війська вперше в історії повністю зруйнували міст за допомогою безпілотників (відео)
Вчора, 09:24
В Україні місцями невеликий дощ, туман та мокрий сніг: погода на 9 квітня 2026
Вчора, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
