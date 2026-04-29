Нафтовий картель тріщить по швах: вихід ОАЕ може обвалити ціни на нафту

Вихід Об’єднаних Арабських Еміратів з ОПЕК змінює правила гри на нафтовому ринку

ОАЕ оголосили про вихід з ОПЕК та формату ОПЕК плюс з першого травня. Які наслідки це матиме для глобального енергетичному ринку.

ОПЕК десятиліттями тримав контроль над цінами через квоти видобутку. Тож вихід одного з ключових гравців означає ослаблення цього механізму.

Перший наслідок це сигнал, що ринок поступово переходить від координації до конкуренції, а отже нас чекатиме більша волатильність цін. Коли країни не обмежені квотами вони можуть збільшувати видобуток у власних інтересах. Це створює ризик короткострокового падіння цін або різких коливань.

Другий наслідок це посилення конкуренції всередині Близького Сходу. ОАЕ отримують свободу діяти незалежно від позиції Саудівської Аравії. А це у свою чергу змінює внутрішню архітектуру впливу в регіоні.

Третій наслідок це удар по формату ОПЕК плюс. Якщо інші країни побачать вигоду у виході то можливий ефект доміно.

Четвертий наслідок це вплив на геополітику. Енергетичні союзи завжди були частиною політичних домовленостей. Ослаблення картелю означає більше автономії для окремих держав і менше колективного тиску.

П’ятий наслідок це шанс для споживачів. У випадку збільшення пропозиції ціни можуть знизитися. А можуть і суттєво підвищитись. Тому це на пряму впливає на економіку Європи які залежать від імпорту енергоносіїв.

Водночас довгостроково це додає невизначеності оскільку ринок нафти стає менш передбачуваним. Ринки почне трусити, а Держави змушені швидше адаптувати енергетичні стратегії.

Фактично ми бачимо початок трансформації старої моделі контролю над нафтою. Світ рухається до більш фрагментованого і конкурентного ринку. Для всіх нас це означає нові можливості але і нові загрози.