Герой України розповів, як відбувалася висадка десанту на плацдармі в Кринках

Лариса Голуб
glavcom.ua
Герой України розповів, як відбувалася висадка десанту на плацдармі в Кринках
Все, що залишилося від села Кринки на окупованому лівобережжі Херсонщини. На задньому плані видно річку Конка, 2024 рік
фото з відкритих джерел

Операція з висадки десанту на лівому березі Дніпра на Херсонщині й утримування частини суходолу почалася у вересні 2023 року і тривала до липня 2024 року

Операція з утримування плацдарму на лівому березі Дніпра в районі Кринок (вересень 2023 – липень 2024 рр.) стала однією з найважчих сторінок оборони Херсонщини. Командир десантного катера, Герой України Денис Чумак в інтерв’ю «Главкому» розкрив подробиці того, як під безперервним вогнем забезпечувалося життя українського десанту.

За словами Дениса Чумака, специфіка місцевості та постійні обстріли диктували свої умови. Великі катери могли працювати лише на певних ділянках, тоді як до самого села бійцям доводилося пробиватися на малих човнах.

«Я працював по Дніпру, возив десант і забирав поранених, бо до самих Кринок цей катер не дійде – він завеликий для такої річки, як Конка. (притока Дніпра, що протікає вздовж села Кринки, що на лівобережній Херсонщині, – «Главком»). Конка – маленька річка, на ній могли працювати тільки маленькі човни – в основному, як у нас кажуть, «резинки», тобто надувні човни. І потім, до кінця 2023 року, Конка була дуже обстріляна росіянами – повсюди дуже багато поламаних дерев у воді, коряг», – згадує командир десантного катера.

Денис Чумак скромно називає свою наднебезпечну роботу функцією «таксі», хоча кожен такий рейд був пов’язаний із ризиком для життя.

«Я був… як вам сказати… ну начебто як таксі. Перевезення десанту, підвезення боєкомплекту, евакуація поранених і загиблих. Це були різноманітні завдання», – розповідає військовий.

Відповідаючи на запитання про те, чи бувало йому страшно під час висадок під носом у ворога, Герой України відповів чесно: страх зникає саме в момент бою.

«Скажу відверто: коли я готуюсь до бойового завдання, от тоді мені страшно, але я просто не показую це людям. А коли починаю працювати, по мені вже працює ворожа артилерія, вода навколо кипить, то немає часу на страх, я просто працюю і все. Не боїться тільки божевільний. Бо насправді кожен наш вихід – це була гра зі смертю», – зізнався Денис Чумак.

Операція з висадки десанту на лівому березі Дніпра на Херсонщині й утримування частини суходолу почалася у вересні 2023 року і тривала до липня 2024 року. Завданям було відтягнути російькі сили із Запоріжжя, де тривав контрнаступ, створивши таким чином «другий фронт»  у тилу ворога.

В операції була задіяна переважно морська піхота – підрозділи досвідчених 35 і 36 бригад та новосформованих 37 і 38 бригад морської піхоти.

На початках Сили оборони намагалися закріпитися в трьох місцевостях: за Антонівським залізничним мостом (з’єднує правий і лівий берег Херсону), між селами Піщанівка та Підстепне і в районі села Кринки. Саме у Кринках у перший час наші сили мали успіх. За кілька місяців стало зрозуміло, що операція не досягає навіть мінімуму поставлених цілей. У січні-лютому 2024 року командування почало поступово виводити морпіхів із лівого берега. Проте частина десантників лишалася до літа, й останні бійці були виведені в липні 2024 року.

Керував операцією командувач Корпусу морської піхоти, генерал-лейтенант Юрій Содоль. За деякими даними, ініціативу проведення такої операції активно підтримували західні партнери України.

Герой України Денис Чумак також розповів про загрозу дронів на Дніпрі. Тому для порятунку екіпажу та морських піхотинців під час евакуації з Кринок використовувалася тактика хаотичного маневрування.

«Ми ніколи не йдемо прямими лініями, ми завжди галсуємо, тобто зигзаги робимо. І чим хаотичніші ці зигзаги, тим краще, – це збиває противника з пантелику, і їхнім дронам та артилерії складно навестись на катер і вдарити на упередження, розрахувавши твою швидкість та напрям руху», – розповів Денис Чумак.

Командир катера також зазначає, що кожен такий вихід – це дуже великий ризик для життя.

«Десь ти йдеш «на удачу», але все-таки важливішою є злагодженість дій екіпажу. І важливо, щоб не було паніки. Кожен з хлопців, що в моєму екіпажі працювали, знав, коли і що він робить, всі дії були злагоджені й відпрацьовані до автоматизму. Всі хлопці були дуже добре підготовлені», – розповів Денис Чумак.

«Главком» писав, що минулого року Денис Чумак отримав Зірку Героя – за відчайдушно сміливі рейди з правого берега Дніпра на лівий, окупований росіянами: доставляв туди десант і забирав поранених.

Герой України розповів, як відбувалася висадка десанту на плацдармі в Кринках
Герой України розповів, як відбувалася висадка десанту на плацдармі в Кринках
