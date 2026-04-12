Reuters: Верховний лідер Ірану відновлюється після тяжких поранень

Не дивлячись на поранення, Моджтаба Хаменеї впливає на ключові рішення щодо війни та дипломатичних контактів із США

За даними джерел Reuters, наближених до вищого керівництва Ірану, новий верховний лідер країни Моджтаба Хаменеї отримав серйозні травми обличчя та ніг під час авіаудару, внаслідок якого на початку війни загинув його батько. Повідомляється, що обличчя 56-річного лідера було понівечене під час атаки на резиденцію в центрі Тегерана, а також він отримав важкі ушкодження однієї або обох ніг. Про це повідомляє «Главком».

Незважаючи на фізичні травми, джерела стверджують, що Хаменеї зберігає ясність розуму та бере активну участь у державному управлінні. Зокрема, він проводить наради з високопосадовцями через аудіоконференції та впливає на ключові рішення щодо війни та дипломатичних контактів із Вашингтоном.

Водночас здатність Моджтаби Хаменеї повноцінно керувати країною залишається загадкою для широкого загалу. З моменту авіаудару та його призначення на посаду 8 березня не було оприлюднено жодних візуальних чи аудіодоказів його діяльності. Тегеран не коментує стан здоров’я лідера, хоча державне телебачення назвало його «джанбазом» – терміном, яким в Ірані позначають важкопоранених на війні.

Інформація про стан Хаменеї збігається з оцінками американської сторони. Раніше міністр оборони США Піт Хегсет заявляв, що іранський лідер, ймовірно, понівечений, а джерела в розвідці припускають, що він міг втратити ногу. ЦРУ та офіційний Ізраїль наразі утримуються від коментарів.

Експерти зазначають, що фізичний стан та відсутність досвіду можуть завадити Моджтабі Хаменеї отримати такий же рівень абсолютного авторитету, який мав його батько, аятола Алі Хаменеї. Старший науковий співробітник Інституту Близького Сходу Алекс Ватанка вважає, що новому лідеру знадобляться роки, аби стати визначальним голосом у системі, де режиму загалом доведеться вирішувати подальший вектор руху. За прогнозами оточення Хаменеї, його перші зображення або публічна поява можливі не раніше ніж за один-два місяці, залежно від стану здоров’я та безпекової ситуації.

Раніше Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї заявив, що Іран, як і раніше, рішуче налаштований помститися за його вбитого батька та всіх загиблих у війні, згідно з новою заявою, яку йому приписують після оголошення про припинення вогню.

Хаменеї також заявив, що Іран виведе управління Ормузькою протокою «на новий рівень».