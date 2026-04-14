Сили оборони вдарили ракетами SCALP по складу ударних дронів РФ (відео)
Удару завдано підрозділами Повітряних сил ЗСУ
У рамках зниження наступального потенціалу російського агресора вчора та у ніч на 14 квітня підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об'єктів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.
Так, українські воїни били по місцях зберігання ударних безпілотних літальних апаратів у районі аеропорту «Донецьк» на тимчасово окупованій території Донецької області.
Удару завдано підрозділами Повітряних сил ЗСУ із застосуванням крилатих ракет SCALP та керованих авіаційних бомб GBU-39.
«Ударними українськими БпЛА уражено склади боєприпасів противника в районах населених пунктів Азовське Запорізької області, Урзуф та Куликівське Донецької області. Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються», – додав Генштаб.
Нагадаємо, у ніч на 26 березня Сили оборони України зокрема уразили зенітний ракетний комплекс «Тор-М1» у районі Новопскова на території тимчасово окупованої Луганської області. Також уражено склади боєприпасів противника у районах Македонівки, Бурякової Балки на Донеччині.
Як повідомлялося, масовані удари українських дронів по нафтовій інфраструктурі Російської Федерації призвели до значного скорочення її експортних можливостей.
