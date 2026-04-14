Сили оборони вдарили ракетами SCALP по складу ударних дронів РФ (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються
фото: скриншот з відео

Удару завдано підрозділами Повітряних сил ЗСУ

У рамках зниження наступального потенціалу російського агресора вчора та у ніч на 14 квітня підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об'єктів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

Так, українські воїни били по місцях зберігання ударних безпілотних літальних апаратів у районі аеропорту «Донецьк» на тимчасово окупованій території Донецької області.

Удару завдано підрозділами Повітряних сил ЗСУ із застосуванням крилатих ракет SCALP та керованих авіаційних бомб GBU-39.

Storm Shadow/SCALP EG – франко-британська авіаційна крилата ракета класу «повітря – поверхня». Призначена для знищення важливих стаціонарних цілей, добре захищених засобами протиповітряної оборони. Може використовуватися в будь-який час доби, за складних метеоумов та при застосуванні противником засобів радіоелектронної протидії.

«Ударними українськими БпЛА уражено склади боєприпасів противника в районах населених пунктів Азовське Запорізької області, Урзуф та Куликівське Донецької області. Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються», – додав Генштаб.

Нагадаємо, у ніч на 26 березня Сили оборони України зокрема уразили зенітний ракетний комплекс «Тор-М1» у районі Новопскова на території тимчасово окупованої Луганської області. Також уражено склади боєприпасів противника у районах Македонівки, Бурякової Балки на Донеччині.

Як повідомлялося, масовані удари українських дронів по нафтовій інфраструктурі Російської Федерації призвели до значного скорочення її експортних можливостей.

