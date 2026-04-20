Іран дістався до Азербайджану? Ізраїль викрив проксі-мережу бойовиків

Планували удари по нафтопроводу, посольству та синагозі в Баку – підозрюваних затримали

Ізраїльські спецслужби заявили про викриття іранської мережі, яка готувала серію атак на стратегічні та цивільні об’єкти в Азербайджані. За їхніми даними, план вдалося зірвати ще кілька тижнів тому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

У спільній заяві спецслужб Ізраїлю – «Моссад» та «Шин Бет» – зазначається, що за підготовкою атак стояв Корпус вартових ісламської революції (КВІР).

За даними розвідки, серед основних цілей був нафтопровід Баку-Тбілісі-Джейхан, який забезпечує транспортування нафти з Азербайджану до Середземного моря через Грузію та Туреччину.

Окрім цього, група готувала удари по ізраїльських та єврейських об’єктах у країні. Йшлося, зокрема, про посольство Ізраїлю, синагогу в Баку та представників єврейської громади.

Повідомляється, що учасники мережі мали у своєму розпорядженні вибухові дрони та осколкові заряди, а також збирали розвіддані про потенційні цілі шляхом спостереження та фотографування. Підозрюваних затримали правоохоронні органи Азербайджану.

«Це викриття, поряд з напруженим розвідрозслідуванням та оперативними діями на місцях, допомогло виявити таємну терористичну мережу, створеної в рамках КВІР та його ланцюга командування», – йдеться в заяві.

Ізраїль також повідомив, що керівником мережі був Рахман Могадам, який очолював підрозділ спеціальних операцій розвідки КВІР. За даними ізраїльської сторони, він загинув минулого місяця під час авіаударів Ізраїлю та США.

Нагадаємо, що Іран не планує проводити новий раунд переговорів зі США. Речник іранського Міністерства закордонних справ заявив, що Тегеран відмовляється вести переговори, оскільки США порушили угоду ще на етапі її реалізації. Він також згадав американську блокаду іранських портів.

За словами посадовця, іранський режим не може забути про атаки США на Іран під час попередніх дипломатичних переговорів. Він наголосив, що Іран і надалі захищатиме свої національні інтереси.