Іран дістався до Азербайджану? Ізраїль викрив проксі-мережу бойовиків

Єгор Голівець
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Ізраїльські спецслужби заявили про викриття іранської мережі, яка готувала серію атак на стратегічні та цивільні об’єкти в Азербайджані. За їхніми даними, план вдалося зірвати ще кілька тижнів тому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

У спільній заяві спецслужб Ізраїлю – «Моссад» та «Шин Бет» – зазначається, що за підготовкою атак стояв Корпус вартових ісламської революції (КВІР).

За даними розвідки, серед основних цілей був нафтопровід Баку-Тбілісі-Джейхан, який забезпечує транспортування нафти з Азербайджану до Середземного моря через Грузію та Туреччину.

Окрім цього, група готувала удари по ізраїльських та єврейських об’єктах у країні. Йшлося, зокрема, про посольство Ізраїлю, синагогу в Баку та представників єврейської громади.

Повідомляється, що учасники мережі мали у своєму розпорядженні вибухові дрони та осколкові заряди, а також збирали розвіддані про потенційні цілі шляхом спостереження та фотографування. Підозрюваних затримали правоохоронні органи Азербайджану.

«Це викриття, поряд з напруженим розвідрозслідуванням та оперативними діями на місцях, допомогло виявити таємну терористичну мережу, створеної в рамках КВІР та його ланцюга командування», – йдеться в заяві.

Ізраїль також повідомив, що керівником мережі був Рахман Могадам, який очолював підрозділ спеціальних операцій розвідки КВІР. За даними ізраїльської сторони, він загинув минулого місяця під час авіаударів Ізраїлю та США.

Нагадаємо, що Іран не планує проводити новий раунд переговорів зі США. Речник іранського Міністерства закордонних справ заявив, що Тегеран відмовляється вести переговори, оскільки США порушили угоду ще на етапі її реалізації. Він також згадав американську блокаду іранських портів.

За словами посадовця, іранський режим не може забути про атаки США на Іран під час попередніх дипломатичних переговорів. Він наголосив, що Іран і надалі захищатиме свої національні інтереси.

Читайте також:

Читайте також

Війна на Близькому Сході підірвала довіру виборців до Трампа
Війна на Близькому Сході підірвала довіру виборців до Трампа
25 березня, 05:50
Стрілянина в Одесі, вибухи у Росії: головне за ніч 26 березня
Стрілянина в Одесі, вибухи у Росії: головне за ніч 26 березня
26 березня, 05:44
Ультиматуми США змінювалися протягом двох тижнів. Від погроз ударів до відтермінувань
Скільки разів Трамп висував дедлайни Ірану – підрахунок Sky News
5 квiтня, 04:22
Місцеві жителі вийшли на вулиці, щоб відсвяткувати оголошення про припинення вогню
В Ірані святкують перемир'я: мешканці Тегерана вийшли на вулиці
8 квiтня, 04:58
США витратили до $31 млрд за п’ять тижнів війни з Іраном
Витрати США на Іран різко зросли: рахунок пішов на мільярди
7 квiтня, 16:07
Трамп назвав головну умову для угоди з Іраном
Трамп назвав головну умову для угоди з Іраном
11 квiтня, 01:57
Блокада може обвалити ціни на нафту у разі швидкого успіху
Морська блокада Ірану. Reuters пояснив, чому план США може провалитися
13 квiтня, 07:50
За словами президента, розслідування нападу ведуть СБУ та Національна поліція України
Теракт у Києві: Зеленський анонсував перевірку патрульних і кадрові рішення
Вчора, 20:47
Згоріла квартира, у якій був прописаний стрілець, який влаштував теракт у Києві 18 квітня
З’явилися фото квартири чоловіка, який влаштував теракт у Києві
Вчора, 11:47

Соціум

Біля узбережжя Японії стався потужний землетрус (фото, відео)
Біля узбережжя Японії стався потужний землетрус (фото, відео)
Іран дістався до Азербайджану? Ізраїль викрив проксі-мережу бойовиків
Іран дістався до Азербайджану? Ізраїль викрив проксі-мережу бойовиків
Польщу накрила хвиля масових звільнень: хто може опинитися під ударом
Польщу накрила хвиля масових звільнень: хто може опинитися під ударом
Російська пропаганда поширює фейк про «загороджувальні загони» ЗСУ на Харківщині
Російська пропаганда поширює фейк про «загороджувальні загони» ЗСУ на Харківщині
Дипломат оцінив бажання українських біженців повертатися з Чехії
Дипломат оцінив бажання українських біженців повертатися з Чехії
Ізраїльський солдат розбив статую Ісуса в Лівані
Ізраїльський солдат розбив статую Ісуса в Лівані

Новини

«Олександрія» розгромно поступилася «Вересу» в Прем'єр-лізі
Сьогодні, 14:59
ЗСУ ліквідували на фронті колишнього захисника «Зорі», який зрадив Україну
Сьогодні, 11:37
Лукашенко розповів, як захищатиметься від вигаданої агресії проти Білорусі
Сьогодні, 10:19
Українська армія завдала ударів по великих десантних кораблях Росії (відео)
Сьогодні, 09:27
Ювілейне ураження НПЗ у Туапсе: чому цей завод – стратегічний біль для РФ
Сьогодні, 09:14
Кремль винайшов новий спосіб фінансувати війну: хто і скільки платитиме
Сьогодні, 08:52

Прес-релізи

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
17 квiтня, 14:33
