ООН відреагувала на різкі заяви Трампа про удари по Ірану

Іран наполягає на повному завершенні війни, а не на припиненні вогню

Організація Об’єднаних Націй закликала США утриматися від атак на цивільну інфраструктуру Ірану, наголосивши на забороні таких дій міжнародним правом. Про це пише Sky News, передає «Главком».

Речник генерального секретаря Антоніу Гутерріша Стефан Дюжаррік заявив, що навіть у випадку, якщо об’єкт може вважатися військовою ціллю, атака є неприпустимою, якщо вона створює ризик надмірної шкоди для цивільного населення.

Зауважимо, Дональд Трамп заявив, що його не турбує, чи можуть потенційні удари по об’єктах в Ірані вважатися воєнними злочинами. Він прокоментував можливість атак на критичну інфраструктуру Ірану, які можуть бути відповідно кваліфіковані.

Під час великоднього заходу в Білому домі журналісти запитали Трампа, чи можуть такі удари порушувати міжнародне право. «Я не переймаюся цим», – відповів президент США.

Раніше американський лідер неодноразово попереджав, що США можуть завдати ударів по електростанціях, мостах та інших об’єктах інфраструктури Ірану, якщо Тегеран не погодиться на угоду або не відкриє Ормузьку протоку для судноплавства. За даними ЗМІ, Трамп також встановив дедлайн для Ірану, вимагаючи піти на домовленості із США.

До слова, Іран відхилив пропозицію тимчасового перемир’я, що передбачала розблокування Ормузької протоки. Ініціатива, висунута за посередництва Пакистану, не отримала підтримки Тегерана. За словами співрозмовниками агенства, Тегеран отримав рамкову пропозицію, яку наразі розглядає, однак не приймає умов щодо розблокування протоки як частини тимчасового припинення бойових дій.