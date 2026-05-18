Віктор Таран Політолог, голова Центру «Ейдос»

Путін летить до Сі з палаючої Москви

Україна завдала удару, який побачив увесь світ

Роками існувала одна стала закономірність у цій війні. Щоразу напередодні важливих міжнародних зустрічей Росія обстрілювала Київ та українські міста, намагаючись продемонструвати силу та тиснути на переговорний процес.

Кремль використовував ракети та дрони як інструмент геополітичного шантажу, поки весь світ дивився на дипломатичні майданчики.

Цими вихідними все кардинально змінилось.

Україна завдала наймасштабнішого та найсмертоноснішого удару по Московському регіону з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. І сталося це символічно напередодні візиту Путіна до Китаю. Той самий сценарій, той самий геополітичний момент, але є ньюанс.

Це була цілком справедливою відповідь на затягування війни та атаки по українських містах і громадах, підкресливши, що українські виробники безпілотників та ракет продовжують свою роботу.

Дистанція до цілей перевищила 500 кілометрів, і це особливо вагомо, адже Московський регіон є найбільш насиченим засобами протиповітряної оборони на всій території Росії.

Наслідки удару виявились відчутними для столиці агресора, зокрема чорний дим піднявся над нафтоналивною станцією та Московським нафтопереробним заводом, а в аеропорту Шереметьєво затримали та скасували близько 200 рейсів.

Що ж, війна повертається в «родную гавань».

І весь світ напередодні зустрічі Путіна з Сі побачив  не переможця та господаря становища, який розказує що все йде по плану

Замість тріумфальних фотографій із Сі Цзіньпіном російський диктатор летить до Пекіна з палаючими об’єктами у власній столиці та скасованими рейсами в головному аеропорту.

Міжнародні видання вже фіксують атмосферу наростаючої тривоги всередині Росії, описуючи хмару тривоги, що згущується над країною.

Відтепер у цій війні з’явився новий сигнал для світу.

І це добре. Тепер потрібно цей сигнал масштабувати.

Чекаємо на нові удари.

Спостерігаймо.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна росія путін Сі Цзіньпін

