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Віктор Таран Політолог, голова Центру «Ейдос»

Патріот чи зрадник? Ким був Павло Скоропадський

glavcom.ua
Павло Скоропадський Гетьман Української Держави був одним із найбільш контраверсійних особистостей українських визвольних змагань 1917-1921
фото з відкритих джерел

Скоропадський завжди відстоював ідею самостійної України

79 років тому 26 квітня 1945 року в лікарні монастиря Меттен помер Павло Скоропадський.

Він помер, захищаючи своїм тілом доньку від бомбардувальників союзників.

Донька на щастя вижила. І потім вона багато років служила Україні.

Павло Скоропадський Гетьман Української Держави був одним із найбільш контраверсійних особистостей українських визвольних змагань 1917-1921.

Він зупинив управлінський хаос, відновив українську армію та державні інституції. Боровся за українську церкву та стабілізував економіку – кажуть прихильники.

Монархіст і консерватор, німецький посіпака, що грабував українських селян. Людина, яка хотіла повернути Україну в геополітичне поле монархічної Росії – кажуть противники

Але всі сходяться на тому, шо це був патріот, який любив Україну.

Він дбав про неї навіть після еміграції до Німеччини.

У постреволюційний 1926 року в Німеччині він заснував Український науковий інститут при Берлінському університеті, що зіграв велику роль у розвитку української науки та культури.

Скоропадський завжди відстоював перед офіційними колами Рейху ідею самостійної України.

Наприклад, коли угорські війська окупували в 1939 році Карпатську Україну, гетьман виступив у оборону її незалежності.

Ба більше, під час правління нацистського режиму він врятував багатьох українців із застінків гестапо.

Заходам Павла Скоропадського завдячують звільненням з німецьких концтаборів Степан Бандера, Андрій Мельник, Ярослав Стецько та ін.

Тож незалежно від наших переконань, віддамо пам’ять і шану нащадку стародавніх козацьких родів, Українському Гетьману, Патріоту і Державнику – Павлу Скоропадському!

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Джерело
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Теги: історія Україна

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