Патріот чи зрадник? Ким був Павло Скоропадський
Скоропадський завжди відстоював ідею самостійної України
79 років тому 26 квітня 1945 року в лікарні монастиря Меттен помер Павло Скоропадський.
Він помер, захищаючи своїм тілом доньку від бомбардувальників союзників.
Донька на щастя вижила. І потім вона багато років служила Україні.
Павло Скоропадський Гетьман Української Держави був одним із найбільш контраверсійних особистостей українських визвольних змагань 1917-1921.
Він зупинив управлінський хаос, відновив українську армію та державні інституції. Боровся за українську церкву та стабілізував економіку – кажуть прихильники.
Монархіст і консерватор, німецький посіпака, що грабував українських селян. Людина, яка хотіла повернути Україну в геополітичне поле монархічної Росії – кажуть противники
Але всі сходяться на тому, шо це був патріот, який любив Україну.
Він дбав про неї навіть після еміграції до Німеччини.
У постреволюційний 1926 року в Німеччині він заснував Український науковий інститут при Берлінському університеті, що зіграв велику роль у розвитку української науки та культури.
Скоропадський завжди відстоював перед офіційними колами Рейху ідею самостійної України.
Наприклад, коли угорські війська окупували в 1939 році Карпатську Україну, гетьман виступив у оборону її незалежності.
Ба більше, під час правління нацистського режиму він врятував багатьох українців із застінків гестапо.
Заходам Павла Скоропадського завдячують звільненням з німецьких концтаборів Степан Бандера, Андрій Мельник, Ярослав Стецько та ін.
Тож незалежно від наших переконань, віддамо пам’ять і шану нащадку стародавніх козацьких родів, Українському Гетьману, Патріоту і Державнику – Павлу Скоропадському!
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