Атака безглуздих поправок: боротьба навколо закону про допомогу Україні загострюється

Республіканці проти демократів у боротьбі за закон про Україну

Що пропонують республіканці у новому законі про допомогу Україні

До нового законопроєкту про допомогу Україні на цю мить подали вже 137 поправок. Усі, крім двох, – від республіканців. Багато поправок про те, щоб скасовувати бюджетну підтримку Києву, заборонити пробачати Україні борг і т.д. Але є деякі пропозиції, які виділяються на тлі інших.

Здебільшого, вони авторства конгресвумен-республіканки Марджорі Тейлор Грін. Поки вона подала найбільше поправок. Ось деякі з них:

Зобовʼязати всіх членів Конгресу, які проголосують за цей закон, призватись до ЗСУ;

Заборонити фінансування, поки Україна не закриє всі біолабораторії;

Поки Україна не заборонить аборти;

Допоки Україна не припинить переслідувати християн;

Поки колишній актор Володимир Зеленський не піде у відставку з поста президента України;

Перенаправити фінансування на будівництво стіни;

Наказати президентові вивести США зі складу НАТО.

А тепер – єдині дві поправки від демократів, які подав конгресмен з Флориди Джаред Московітц:

Перейменувати кабінет 403 у будівлі Кеннона (офіс Марджорі Тейлор Грін) на «кімнату Невілла Чемберлена».

Призначити конгресвумен Грін спецпредставницею Владіміра Путіна у Конгресі США.

Скромно утримаюсь від коментування цих прикладів американської законотворчості.

Але якщо раптом хочете почитати усі поправки, то вони ось тут.