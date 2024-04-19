Атака безглуздих поправок: боротьба навколо закону про допомогу Україні загострюється
Що пропонують республіканці у новому законі про допомогу Україні
До нового законопроєкту про допомогу Україні на цю мить подали вже 137 поправок. Усі, крім двох, – від республіканців. Багато поправок про те, щоб скасовувати бюджетну підтримку Києву, заборонити пробачати Україні борг і т.д. Але є деякі пропозиції, які виділяються на тлі інших.
Здебільшого, вони авторства конгресвумен-республіканки Марджорі Тейлор Грін. Поки вона подала найбільше поправок. Ось деякі з них:
- Зобовʼязати всіх членів Конгресу, які проголосують за цей закон, призватись до ЗСУ;
- Заборонити фінансування, поки Україна не закриє всі біолабораторії;
- Поки Україна не заборонить аборти;
- Допоки Україна не припинить переслідувати християн;
- Поки колишній актор Володимир Зеленський не піде у відставку з поста президента України;
- Перенаправити фінансування на будівництво стіни;
- Наказати президентові вивести США зі складу НАТО.
А тепер – єдині дві поправки від демократів, які подав конгресмен з Флориди Джаред Московітц:
- Перейменувати кабінет 403 у будівлі Кеннона (офіс Марджорі Тейлор Грін) на «кімнату Невілла Чемберлена».
- Призначити конгресвумен Грін спецпредставницею Владіміра Путіна у Конгресі США.
Скромно утримаюсь від коментування цих прикладів американської законотворчості.
Але якщо раптом хочете почитати усі поправки, то вони ось тут.
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