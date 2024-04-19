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Остап Яриш Український журналіст, який з 2019 року працює в Сполучених Штатах Америки

Атака безглуздих поправок: боротьба навколо закону про допомогу Україні загострюється

glavcom.ua
Республіканці проти демократів у боротьбі за закон про Україну
фото: apnews.com

Що пропонують республіканці у новому законі про допомогу Україні

До нового законопроєкту про допомогу Україні на цю мить подали вже 137 поправок. Усі, крім двох, – від республіканців. Багато поправок про те, щоб скасовувати бюджетну підтримку Києву, заборонити пробачати Україні борг і т.д. Але є деякі пропозиції, які виділяються на тлі інших.

Здебільшого, вони авторства конгресвумен-республіканки Марджорі Тейлор Грін. Поки вона подала найбільше поправок. Ось деякі з них:

  • Зобовʼязати всіх членів Конгресу, які проголосують за цей закон, призватись до ЗСУ;
  • Заборонити фінансування, поки Україна не закриє всі біолабораторії;
  • Поки Україна не заборонить аборти;
  • Допоки Україна не припинить переслідувати християн;
  • Поки колишній актор Володимир Зеленський не піде у відставку з поста президента України;
  • Перенаправити фінансування на будівництво стіни;
  • Наказати президентові вивести США зі складу НАТО.

А тепер – єдині дві поправки від демократів, які подав конгресмен з Флориди Джаред Московітц:

  • Перейменувати кабінет 403 у будівлі Кеннона (офіс Марджорі Тейлор Грін) на «кімнату Невілла Чемберлена».
  • Призначити конгресвумен Грін спецпредставницею Владіміра Путіна у Конгресі США.

Скромно утримаюсь від коментування цих прикладів американської законотворчості.

Але якщо раптом хочете почитати усі поправки, то вони ось тут.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: США Україна фінансування

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Остап Яриш

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Атака безглуздих поправок: боротьба навколо закону про допомогу Україні загострюється
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