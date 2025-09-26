Трамп схвалив продаж TikTok. Що далі та які наслідки?

Це питання ще не вичерпано

Дональд Трамп підписав указ, що дає «зелене світло» угоді про продаж американських операцій TikTok за $14 млрд. За умовами угоди: Oracle, Silver Lake та інші інвестори отримають контроль над близько половиною нової компанії, а частка ByteDance зменшиться до менше ніж 20 %, аби відповідати юридичним вимогам.

Також Трамп заявив, що китайський лідер Сі Цзіньпін дав своє «благословення» для цієї угоди.

Що далі та які наслідки ?

Нове управління алгоритмом і даними. За угодою, контроль над алгоритмом TikTok буде передано американським інвесторам (особливо Oracle) – тобто механізми рекомендацій та обробка даних мають бути «чистими» від китайського впливу. Але частина аналітиків вже попереджає: ліцензування чи дозвіл на використання алгоритму з Китаю може залишити лазівки для впливу. Забезпечення національної безпеки – символічно чи реально? Закон, ухвалений у США у 2024 році, вимагає, щоб іноземні «ворожі» додатки, як-от TikTok, або продали свої американські активи, або були заблоковані. Однак скептики вказують, що й після такого переоформлення компанія може залишатися залежною від технологій чи даних з Китаю через інтелектуальну власність. Політичний вплив та цензура. Перехід управління до американських структур може створити нові ризики: тиск на контент, цензура чи вплив на алгоритм у політичних цілях. Дехто побоюється, що платформа може використовуватися як інструмент у внутрішній політиці США. Втрата контролю для ByteDance, але не повного. Хоч частка ByteDance зменшиться до <20 %, компанія все одно отримає часткову власність – і це може стати джерелом суперечок та юридичних питань. Дехто зауважує, що новий американський TikTok буде оцінений значно нижче за очікування аналітиків, що може означати, що угода працює не зовсім на користь продавця чи довгостроково. Невизначеність з китайською згодою й юридичні перешкоди. Щоб угода стала дієвою, потрібна згода Китаю на передачу технологій, особливо алгоритмів – і це питання ще не вичерпано.

Крім того, конгресмени США вже висловлюють занепокоєння, чи достатньо гарантій у цій угоді – можуть бути нові законодавчі чи судові виклики.

Ну що ж, спостерігаймо – чим далі, тим цікавіше