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Конфлікт у невизнаному Придністров’ї: дипломат розповів, як його вирішити

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Конфлікт у невизнаному Придністров’ї: дипломат розповів, як його вирішити
Діалог між Кишиневом та Тирасполем триває, як формальний, так і неформальний
фото з відкритих джерел

Україна виступає за мирне врегулювання придністровського конфлікту з дотриманням територіальної цілісності та суверенітету Молдови

Представники невизнаного Придністров’я готові до різних форматів переговорів в рамках врегулювання. Про це повідомив посол з особливих доручень МЗС України з питань придністровського врегулювання Паун Роговей, передає кореспондент «Главкому».

«Представники Тирасполя наполягають на необхідності реанімації цього формату («5+2», – «Главком»), але я нашу позицію довів і мені здається, що в цілому вони (представники Тирасполя, – «Главком») готові й до інших майданчиків», – наголосив він.

Дипломат підкреслив, що Україна незмінно виступає за мирне врегулювання придністровського конфлікту з безумовним дотриманням територіальної цілісності та суверенітету Республіки Молдови у загальновизнаних на міжнародному рівні кордонах.

«Позиція Україна чітка і ми про неї неодноразово заявляли: України не бачить можливим сідати за один стіл із країною-агресоркою, з Російською Федерацією. Тому ми вважаємо на сьогодні формат 5+2 не функціональним, тому ми вітаємо інший формат 1+1 на рівні політичних представників», – повідомив він.

Роговей пояснив, що попри це, альтернативи формату «5+2» досі не створено, але додав, що «не виключається, що він (новий формат, – «Главком») буде в майбутньому створений». Дипломат також підкреслив, що діалог між Кишиневом та Тирасполем триває, як формальний, так і неформальний.

Нагадаємо, Україна готова розглянути питання щодо відновлення виїзних консульських послуг на території невизнаного Придністров’я. Паун Роговей наголосив, що наша країна висловила готовість розглянути питання щодо відновлення виїзних консульських послуг для громадян України на території так званого Придністров’я, але для цього є дві вимоги.

До слова, голова автономної Гагаузії у складі Молдови Євгенія Гуцул відвідала Росію та зустрілася із російським диктатором Володимиром Путіним, який пообіцяв надати підтримку гагаузькому народу. 

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Теги: Молдова Придністров'я Україна посол

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