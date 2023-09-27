На Буковині суд покарав чоловіка, який відмовився мобілізуватися через вагітну жінку

Чоловік заявив, що «поважає і захоплюється українськими військовими»

У Чернівецькій області до іспитового терміну засудили чоловіка, який отримав повістку, проте відмовився від мобілізації через вагітну дівчину та її хвору матір. Про це йдеться у вироку Кіцманського районного суду Чернівецької області.

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За даними матеріалу суду, чоловік 22 липня 2023 року пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби в армії. Він отримав повістку і наступного дня повинен був вирушити до навчального центру ЗСУ, проте чоловік цього не зробив та ухилився від військової служби.

На суді підозрюваний провину визнав та розкаявся. Він заявив, що «поважає і захоплюється українськими військовими. Від призову за мобілізацією ухилився тому, що з народження є сиротою, наразі спільно проживає сім`єю без реєстрації шлюбу з дівчиною, яка перебуває на четвертому місяці вагітності». Він зазначив, що у його коханої є лише мама з інвалідністю та літня бабуся, а тому їй буде нікому допомагати.

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Суд визнав чоловіка винним за ст. 336 КК України та засудив до трьох років позбавлення волі, замінивши реальний термін на три роки іспитового. Рішення можна оскаржити в апеляційній інстанції.

Нагадаємо, у Львівській області до трьох років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав п'ять повісток, проте майже рік ухилявся від мобілізації. На суді він провину заперечив і заявив, що не зміг дістатись до військкомату через постійні повітряні тривоги та інші причини.

Нагадаємо, на Волині чоловік отримав повістку, але не прийшов до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Він пізніше розкаявся та пояснив свій вчинок тим, що саме в той день пас корів. Суд пом'якшив вирок – замінив йому три роки позбавлення волі на іспитовий строк терміном на один рік.

Раніше суд на Полтавщині назвав мобілізацію рабством, а указ президента – авторським твором. Зіньківський районний суд виправдав і визнав невинуватим безробітного військовозобов’язаного, який обвинувачувався в ухиленні від призову під час мобілізації.

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До слова, працівника Хотинської міської ради Чернівецької області визнано винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Чоловік отримав три роки позбавлення волі. У суді обвинувачений вини не визнав, сказав, що не має за кого йти воювати.

Суд призначив позбавлення волі за ухилення від мобілізації, щоб усунути хибне сприйняття в інших чоловіків про уникнення кримінальної відповідальності – без 10 зубів, але придатний до служби: працівник міськради, який «косив» від фронту, сідає в тюрму.