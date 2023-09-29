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Росія та Китай конфліктують через поставки електроенергії: подробиці

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Росія та Китай конфліктують через поставки електроенергії: подробиці
Китай може позбутись постачання електрики від Росії
фото з відкритих джерел

Росія зажадала від Китаю та низки інших країн більше платити за електроенергію

За вісім місяців із початку року Росія відправила до Китаю 2,7 млн ​​МВт·год, отримавши за це $117,9 млн. Проте цих коштів країні-агресору виявилось мало. Росія хоче ще більше грошей від Китаю, і готова зупинити постачання електроенергії. Це відбудеться у випадку, якщо Пекін не погодиться збільшити ціну купівлі на величину експортного мита, яке російський уряд запровадив з 1 жовтня. Проте Піднебесна налаштована рішучо, і не задоволена постачанням електроенергії із Росії, пише російське видання «Комерсант».

Як заявила представниця «Інтер РАТ» Олександра Паніна, холдинг уже повідомив Китай, а також Монголію та Азербайджан про підвищення вартості електроенергії на 7% із жовтня. «Сьогодні-завтра ми чекаємо на відповідь від контрагентів. Якщо завтра не отримаємо підтвердження, то плануємо розпочати обмеження або повністю відключати обсяги», – сказала Паніна. 

Також підвищення ціни може торкнутися Грузії та Туреччини, але в жовтні «Інтер РАО» не планує постачання в ці країни.

Після того, як Євросоюз відмовився від імпорту електроенергії з Росії, Китай став найбільшим покупцем «Інтер РАО». У 2022 році компанія поставила на китайський ринок рекордні 4,7 млн ​​МВт/год.

Цього року експорт електроенергії до Китаю знизився через її дефіцит на Далекому Сході. За вісім місяців з початку року Росія відправила до Китаю 2,7 млн ​​МВт·год, отримавши за це $117,9 млн, випливало з даних китайської митниці. За даними Паніної, постачання за вісім місяців знизилися на 21% рік до року.

Рентабельність поставок «Інтер РАВ» до Китаю штучно обмежується 5%, а решта маржі спрямована для зниження ціни для внутрішніх споживачів на Далекому Сході. У разі припинення експорту до Китаю вартість електроенергії для російських споживачів відчутно зросте, попередила Паніна.

«При рентабельності 5% ми ніяк не можемо дозволити собі оплачувати семивідсоткове мито», – наголосила представник «Інтер РАТ».

Уряд Росії з 1 жовтня 2023 року по 31 грудня 2024 року запровадив експортні мита на низку товарів, що поставляються за межі ЄАЕС. Мита встановлені у розмірі 4-7% при курсі 80-95 руб. за долар, а за курсу менше 80 руб. обнуляються.

Захід не зачіпає експорт нафти, газу, пшениці, автомобілів, меблів та ін. Для добрив мито становитиме до 10% залежно від курсу рубля.

Російські урядовці недолуго виправдовувались, що мита запроваджуються з метою підтримки «раціонального співвідношення вивезення товарів та внутрішнього споживання». За задумом уряду, вони повинні захистити внутрішній ринок від необґрунтованого підвищення цін.

Нагадаємо, з січня до серпня Росія суттєво знизила експорт електроенергії до Китаю на 18%. Про це пише «Комерсант» із посиланням на китайську статистику.

За перші вісім місяців 2023 року постачання електроенергії до Китаю опустилося до 2,6 млрд КВт-год. Видання зазначає, що найвище зниження відбулося у серпні. Якщо в останньому місяці літа минулого року в КНР подали 530 млн. кВт-год, то цього року – близько 200 млн. кВт-год.

Як зазначає «Комерсант», зниження фіксували весь рік, окрім травня. У грошах це призведе до зниження виручки від експорту до Китаю на 15% - до $106,5 млн.

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Теги: росія експорт Китай ринок зниження цін електроенергія

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