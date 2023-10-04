Не тільки студенти та депутати: ТЦК розповів, хто має право на відстрочку

Військом зазначив, що будь-яка особа може мобілізуватися за власним бажанням

Майор Роман Істомін, речник Полтавського обласного ТЦК та СП у інтерв'ю «Телеграф» розповів, хто з українців має право на відстрочку від мобілізації.

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Він зазначив, що родичі загиблих або зниклих безвісти під час воєнних дій не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Крім того, відстрочка надається студентам іноземних вишів на дистанційному навчанні.

Істомін додав, що у списку тих, кого не призвуть на службу, народні депутати, державні службовці, представники деяких професій (поліцейські, працівники органів управління, військових частин, СБУ, розвідки, Нацгвардії, ДПСУ, ДСНС), працівники, які заброньовані за державними органами, підприємствами, установами, організаціями.

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Також до нього входять особи з інвалідністю, визнані тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я, науковці та викладачі вишів, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, а також учителі шкіл, які працюють не менше, аніж на 0,75 ставки, батьки-одинаки, багатодітні батьки, батьки та опікуни дитини з інвалідністю або тяжкохворої.

Речник ТЦК підкреслив, що всі ці особи можуть мобілізуватися за власним бажанням.

За його словами, строки відстрочки від мобілізації не передбачені. Якщо, наприклад, вона надається за станом здоров’я, то це буде час, необхідний для проходження лікування. Якщо відстрочка пов’язана з доглядом за хворим членом родини, то зазвичай на півроку, після чого треба знову з’явитися до ТЦК. Студенти очної форми отримують відстрочку до завершення навчання, але часто – до закінчення навчального року.