Росія ще раз доводить, що їй наплювати на міжнародне право

Голоси тих, хто хоче повернути Росію в ПАРЄ, зняти санкції чи дружити з нею - це слово не друзів і не права. Це - відголос краху світового устрою

Росії наплювати на міжнародне право. Вона згадує про нього тільки у власній інтерпретації.

Рішення Міжнародного суду ООН з морського права про звільнення наших моряків і суден вимагає світової реакції.

Треба сказати державам-членам Організації: якщо такі рішення Росії не указ, то так само захоплять ваших громадян, майно і судна.

Звертаюся до президента Зеленського - вимагайте негайного скликання Ради Безпеки ООН та реакції членів Групи Семи та ЄС.

Вимагайте, щоб світ сказав своє слово. Бо голоси тих, хто хоче повернути Росію в ПАРЄ, зняти санкції чи дружити з нею - це слово не друзів і не права. Це - відголос краху світового устрою.

Джерело: блог Арсенія Яценюка

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