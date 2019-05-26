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    Думки вголос

    Росія ще раз доводить, що їй наплювати на міжнародне право

    • Арсеній Яценюк

      Лідер «Народного фронту»

    • Розсилка
    Росія ще раз доводить, що їй наплювати на міжнародне право

    Голоси тих, хто хоче повернути Росію в ПАРЄ, зняти санкції чи дружити з нею - це слово не друзів і не права. Це - відголос краху світового устрою

    Росії наплювати на міжнародне право. Вона згадує про нього тільки у власній інтерпретації.

    Рішення Міжнародного суду ООН з морського права про звільнення наших моряків і суден вимагає світової реакції.

    Треба сказати державам-членам Організації: якщо такі рішення Росії не указ, то так само захоплять ваших громадян, майно і судна.

    Звертаюся до президента Зеленського - вимагайте негайного скликання Ради Безпеки ООН та реакції членів Групи Семи та ЄС.

    Вимагайте, щоб світ сказав своє слово. Бо голоси тих, хто хоче повернути Росію в ПАРЄ, зняти санкції чи дружити з нею - це слово не друзів і не права. Це - відголос краху світового устрою.

    Джерело: блог Арсенія Яценюка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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