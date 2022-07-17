Годі сподіватись, що росіяни скинуть Путіна

Війну підтримує біля 70% населення РФ

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Удар по Виннице – военное преступление. Теракт, направленный против мирного населения. В принципе, это понятно всему миру, и я не для того это пишу, чтобы констатировать факт.

Те, кто так надеется на распад России, как на фактор решения вопроса о существовании мракобесного и агрессивного государства, скажите: вы видели волну возмущения прокатившуюся по России?

Людей, вышедших на улицы? Недовольных?

Ну, у меня в блоге мои старые друзья написали об этом. А что еще произошло?

Растет напряжение в российском обществе? Под чекистской крышкой кипит ядреное варево бунта? Ага. Два раза кипит.

Большой успех. Войну поддерживают меньше 70% населения РФ. Это, конечно же, обнадеживает чрезвычайно!

Оставьте иллюзии, господа оптимисты! Нет никаких признаков распада этого монстра. Можно сколь угодно долго надеяться на путинский рак или на центробежные силы империи, но, на самом деле, решение украинских и мировых проблем не в русском бунте, которого не будет. Решение в планомерном уничтожении российской живой силы и техники, российской экономики, российской торговли. Рецепт старый, подписанный еще Рональдом Рейганом. Без всяких чудес.

Пора перестать верить в Деда Мороза и российскую оппозицию.

Верить можно в ЗСУ, ленд-лиз и в то, что залп Himars более эффективен, чем полторы тысячи или даже полтора миллиона совестливых граждан из соседнего государства, шепотом возмущающихся на кухнях.

Джерело: блог Яна Валетова

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