Захисники показали, як трощать рашистів на полі бою (відео)

Українські військові знищили особовий склад путінської армії й розрахунки протитанкових керованих ракет

Ворог знову не дорахувався техніки та живої сили в Україні. Артилеристи 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів зимового походу відпрацювали по нових позиціях окупантів. Також знищено особовий склад путінської армії. Процес «демілітаризації» та «денацифікації» військ загарбника воїни показали на відео.

Артилерійським вогнем українці вдарили по свіжовикопаних позиціях ворога. Знищено розрахунки протитанкових керованих ракет та станковий крупнокаліберний кулемет.

Відомо, що нещодавно ЗСУ отримали на озброєння німецькі гаубиці. Це вже шостий вид артилерії 155-мм калібру, який посилює оборону України. Днями ЗСУ показали, як успішно провели контрбатарейну стрільбу зі 155-мм гаубиці M777 по ворожих самохідних установках, які були окопані на позиціях у лісосмузі.

Нагадаємо, раніше Німеччина показала детальний список озброєння, яке надасть Україні.

Також стало відомо, що Німеччина і Нідерланди найближчим часом передадуть Україні ще шість самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000.