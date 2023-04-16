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Ян Валетов Український російськомовний письменник, лауреат Інтерпрескон-2009, за роман «Нічия Земля» лауреат «Зоряного моста»-2009

Контрнаступ України. Експертам варто трохи помовчати

glavcom.ua

Переоцінка сил веде до нищівної поразки

Прочитав кілька оптимістичних прогнозів щодо майбутнього наступу. До ідіотизму оптимістичні. Сто тисяч сюди, п'ятдесят туди, тут ми поставимо кінноту!

Читав і зраду раду. Теж до ідіотизму – айайай! Все пропало! Нічого нема! Проклятий захід нас зрадив! Єрмак – російський шпигун.

Позиції різні, можна сказати протилежні, але спільне в них є – дурість, однобокість, необ'єктивність.

Проблема виникає там, де від неї відмахуються. Переоцінка сил веде до нищівної поразки. Недооцінка вбиває з такою самою ефективністю.

М.Б. експертам трохи помовчати? Нудить уже, чесно кажучи.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна росія

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