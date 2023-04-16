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Патріарх Кирило на Великдень закликав молитися за українців, яких вбивають росіяни

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Патріарх Кирило на Великдень закликав молитися за українців, яких вбивають росіяни
Предстоятель Російської православної церкви Кирило
фото з відкритих джерел

У РПЦ заявили, що серця українців «обпалені вогнем міжусобного конфлікту»

Братські народи повинні молитися за мир. Таке звернення зробив предстоятель Російської православної церкви Кирило, передає пресслужба РПЦ.

«У світлозоре свято Великодня наші особливі молитви звернені до Бога за людей, які перебувають у зоні воєнних дій», – заявив Кирило.

Московський патріарх зазначив, що люди, чиї серця «обпалені вогнем міжусобного конфлікту», повинні благати Бога про, «щоб він за своєю милістю та благоуробністю зцілив тілесні, а найбільше – душевні рани».

Нагадаємо, що у Великодню ніч Росія обстріляла церкву на Запоріжжі. 

Крім того, вночі під обстріл потрапила Миколаївщина. Там загинули двоє підлітків.

В ЗСУ попереджали, що на Великдень, як і будь-якого іншого дня, українці не повинні ігнорувати сповіщення про повітряну тривогу. Від окупантів очікується все, що завгодно.

До слова, президент України Володимир Зеленський вже привітав українців із Великоднем.

Теги: окупанти війна РПЦ Великдень 2023

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