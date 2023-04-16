Патріарх Кирило на Великдень закликав молитися за українців, яких вбивають росіяни

У РПЦ заявили, що серця українців «обпалені вогнем міжусобного конфлікту»

Братські народи повинні молитися за мир. Таке звернення зробив предстоятель Російської православної церкви Кирило, передає пресслужба РПЦ.

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«У світлозоре свято Великодня наші особливі молитви звернені до Бога за людей, які перебувають у зоні воєнних дій», – заявив Кирило.

Московський патріарх зазначив, що люди, чиї серця «обпалені вогнем міжусобного конфлікту», повинні благати Бога про, «щоб він за своєю милістю та благоуробністю зцілив тілесні, а найбільше – душевні рани».

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Нагадаємо, що у Великодню ніч Росія обстріляла церкву на Запоріжжі.

Крім того, вночі під обстріл потрапила Миколаївщина. Там загинули двоє підлітків.

В ЗСУ попереджали, що на Великдень, як і будь-якого іншого дня, українці не повинні ігнорувати сповіщення про повітряну тривогу. Від окупантів очікується все, що завгодно.

До слова, президент України Володимир Зеленський вже привітав українців із Великоднем.