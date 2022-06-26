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    Думки вголос

    Обстріл Києва: з Росією можна говорити про мир лише з позиції сили

    • Ян Валетов

      Український російськомовний письменник, лауреат Інтерпрескон-2009, за роман «Нічия Земля» лауреат «Зоряного моста»-2009

    •  glavcom.ua
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    Тільки ми самі &ndash; наша армія, наша зброя, наша промисловість &ndash; можемо забезпечувати справжню безпеку наших територій - Обстріл Києва: з Росією можна говорити про мир лише з позиції сили
    Тільки ми самі – наша армія, наша зброя, наша промисловість – можемо забезпечувати справжню безпеку наших територій

    Будь-які поступки Росії – це смертельний вирок

    Мовою оригіналу

    Я так понимаю, что после появлении у нас F-16 российским стратегам придется держаться подальше? Потому как над территорий Беларуси или в российских приграничных областях достанем подонков 100%.

    Судя по всему, Макрон больше Путину не звонит, тот скучает, особенно на выходные.

    На поколения вперед нам надо усвоить уроки.

    Только мы сами – наша армия, наша оружие, наша промышленность – может обеспечивать настоящую безопасность наших территории, нерушимость наших границ, независимость нашего политического курса.

    Никакие союзы не помогают, если бы слаб.

    Разоружение, демилитаризация промышленности, пацифизм в любой области – путь к войне, потере территорий, к оккупации и смерти мирных жителей.

    Деньги, потраченные на армию – это вложение в мир, безопасность и перспективы развития. И не иначе.

    Выход из этой войны один – беспощадное уничтожение противника на нашей земле, никаких переговоров – только перемалывание всей нечисти: людей, техники, коллаборантов – всего, что принадлежит России или работает на нее. Переговоры бессмысленны, как видно. Для них нет пространства – они хотят захватить и убить, мы – выжить и освободить. Найдите тут общую точку. Ну, хоть одну...

    Размещение на территории Украины ракет среднего радиуса действия типа Томагавк с фугасными боеголовками и нанесение ответных ударов по инфраструктуре противника на всей территории России, куда достанем – это наш путь..

    Применение ракет авиационного базирования и ударных беспилотников для уничтожения стратегических российских объектов на приграничных территориях. До тех пор пока не будут гореть российские города, с той стороны трезветь не начнут. Не факт, что и после ответки протрезвеют, но попробовать стоит.

    Сегодняшний утренний обстрел Киева, как мне кажется, должен поставить точку на любой мысли о том, что с русскими можно говорить о мире не с позиций силы. Любые уступки им – это смертельный приговор Украине. Отсроченный на некоторое время, но неминуемый. Лысая бункерная крыса и его страна недоговороспособны. Даже Макрон разобрался.

    Джерело: блог Яна Валетова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна СРСР окупація #stoprussia
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    Обстріл Києва: з Росією можна говорити про мир лише з позиції сили