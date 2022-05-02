Росіяни не пробачать українцям нинішнє приниження
Поки у Росії є хоча б одна ракета, існуватиме небезпека для України
Мовою оригіналу
Меня сейчас во время интервью часто спрашивают: а эта война надолго?
Я не военный эксперт. Я даже не военный.
Я могу полагаться только на анализ данных, на свое понимание картины происходящего во время и после этой войны.
Поэтому в быстрый мир я не верю, его не будет, несмотря на нашу победу.
Этот дождь надолго.
До тех пор, пока Россия будет существовать, как государственное образование, а я не вижу предпосылок к ее исчезновению, мы не сможем спасть спокойно
Пока у России будет хоть один стратегический ракетоносец, хоть одна установка, способная стрелять на большие расстояния, хоть одна подводная лодка или крейсер, несущий ракеты, война для нас не закончится.
Никто – ни Путин, ни следующий за ним российской диктатор – не простят нам публичного унижения и поражения.
Нам не забудут публичное превращение второй армии мира в толпу насильников, мародеров и лузеров – чудесный сеанс разоблачений получился при участии родного ЗСУ.
Нам не забудут рухнувшие планы, нам не забудут мировой поддержки и ленд-лиз, нам не забудут то, что именно мы выбили из рук России нефтяной и газовый меч, которым они шантажировали Европу.
Мы за эти два месяца не только показали миру, что мировая система безопасности сломана, мы еще и вытащили на свет настоящую причину этого.
Показали миру звериную морду настоящего агрессора, привыкшего прятаться за внешне благообразной личиной.
Россия, с которой мы сорвали маску, никогда нам этого не простит
Да и плевать. Надо просто учиться жить по-новому, в новых реальностях.
Прежней жизни нет и не будет, какие бы мирные договоры и под какие гарантии не подписывались бы.
Мы оказались в центре переформатирования мироустройства по новым принципам, и нам надо не пролюбить свой шанс найти в этой схеме свое место.
Помним, что на форпосте не бывает безопасно. Никогда.
Живем дальше, как живет Израиль: сильными, вооруженными, готовыми в любой момент ответить ударом на удар.
Враг будет разбит, победа будет за нами!
Гарантии – это хорошо. Гаубицы и ПВО – лучше.
Верим в ЗСУ и в Украину!
Джерело: блог Яна Валетова