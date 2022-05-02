Росіяни не пробачать українцям нинішнє приниження

Поки у Росії є хоча б одна ракета, існуватиме небезпека для України

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Меня сейчас во время интервью часто спрашивают: а эта война надолго?

Я не военный эксперт. Я даже не военный.

Я могу полагаться только на анализ данных, на свое понимание картины происходящего во время и после этой войны.

Поэтому в быстрый мир я не верю, его не будет, несмотря на нашу победу.

Этот дождь надолго.

До тех пор, пока Россия будет существовать, как государственное образование, а я не вижу предпосылок к ее исчезновению, мы не сможем спасть спокойно

Пока у России будет хоть один стратегический ракетоносец, хоть одна установка, способная стрелять на большие расстояния, хоть одна подводная лодка или крейсер, несущий ракеты, война для нас не закончится.

Никто – ни Путин, ни следующий за ним российской диктатор – не простят нам публичного унижения и поражения.

Нам не забудут публичное превращение второй армии мира в толпу насильников, мародеров и лузеров – чудесный сеанс разоблачений получился при участии родного ЗСУ.

Нам не забудут рухнувшие планы, нам не забудут мировой поддержки и ленд-лиз, нам не забудут то, что именно мы выбили из рук России нефтяной и газовый меч, которым они шантажировали Европу.

Мы за эти два месяца не только показали миру, что мировая система безопасности сломана, мы еще и вытащили на свет настоящую причину этого.

Показали миру звериную морду настоящего агрессора, привыкшего прятаться за внешне благообразной личиной.

Россия, с которой мы сорвали маску, никогда нам этого не простит

Да и плевать. Надо просто учиться жить по-новому, в новых реальностях.

Прежней жизни нет и не будет, какие бы мирные договоры и под какие гарантии не подписывались бы.

Мы оказались в центре переформатирования мироустройства по новым принципам, и нам надо не пролюбить свой шанс найти в этой схеме свое место.

Помним, что на форпосте не бывает безопасно. Никогда.

Живем дальше, как живет Израиль: сильными, вооруженными, готовыми в любой момент ответить ударом на удар.

Враг будет разбит, победа будет за нами!

Гарантии – это хорошо. Гаубицы и ПВО – лучше.

Верим в ЗСУ и в Украину!

Джерело: блог Яна Валетова

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