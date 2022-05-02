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    Думки вголос

    Росіяни не пробачать українцям нинішнє приниження

    • Ян Валетов

      Український російськомовний письменник, лауреат Інтерпрескон-2009, за роман «Нічия Земля» лауреат «Зоряного моста»-2009

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    Усі побачили справжнє обличчя російських окупантів - Росіяни не пробачать українцям нинішнє приниження
    Усі побачили справжнє обличчя російських окупантів
    фото з відкритих джерел

    Поки у Росії є хоча б одна ракета, існуватиме небезпека для України

    Мовою оригіналу

    Меня сейчас во время интервью часто спрашивают: а эта война надолго?

    Я не военный эксперт. Я даже не военный.

    Я могу полагаться только на анализ данных, на свое понимание картины происходящего во время и после этой войны.

    Поэтому в быстрый мир я не верю, его не будет, несмотря на нашу победу.

    Этот дождь надолго.

    До тех пор, пока Россия будет существовать, как государственное образование, а я не вижу предпосылок к ее исчезновению, мы не сможем спасть спокойно

    Пока у России будет хоть один стратегический ракетоносец, хоть одна установка, способная стрелять на большие расстояния, хоть одна подводная лодка или крейсер, несущий ракеты, война для нас не закончится.

    Никто – ни Путин, ни следующий за ним российской диктатор – не простят нам публичного унижения и поражения.

    Нам не забудут публичное превращение второй армии мира в толпу насильников, мародеров и лузеров – чудесный сеанс разоблачений получился при участии родного ЗСУ.

    Нам не забудут рухнувшие планы, нам не забудут мировой поддержки и ленд-лиз, нам не забудут то, что именно мы выбили из рук России нефтяной и газовый меч, которым они шантажировали Европу.

    Мы за эти два месяца не только показали миру, что мировая система безопасности сломана, мы еще и вытащили на свет настоящую причину этого.

    Показали миру звериную морду настоящего агрессора, привыкшего прятаться за внешне благообразной личиной.

    Россия, с которой мы сорвали маску, никогда нам этого не простит

    Да и плевать. Надо просто учиться жить по-новому, в новых реальностях.

    Прежней жизни нет и не будет, какие бы мирные договоры и под какие гарантии не подписывались бы.

    Мы оказались в центре переформатирования мироустройства по новым принципам, и нам надо не пролюбить свой шанс найти в этой схеме свое место.

    Помним, что на форпосте не бывает безопасно. Никогда.

    Живем дальше, как живет Израиль: сильными, вооруженными, готовыми в любой момент ответить ударом на удар.

    Враг будет разбит, победа будет за нами!

    Гарантии – это хорошо. Гаубицы и ПВО – лучше.

    Верим в ЗСУ и в Украину!

    Джерело: блог Яна Валетова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти ЗСУ війна путін Україна ракета окупація #stoprussia
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    Росіяни не пробачать українцям нинішнє приниження