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Ян Валетов Український письменник-фантаст і журналіст, пише російською мовою.

Війна цивілізацій розпочалася. Чи зможемо ми її виграти?

glavcom.ua
Можна закінчити тисячу Оксвордів, але у власному будинку тебе вб'є троглодит, який не вміє написати трьох слів
Фото: Сергій Пономарьов для The New York Times

Або ми самі маємо стати злом, здатним знищити інше зло. Або ми помремо

Одне зрозуміло: світ більше ніколи не буде таким, як раніше. Ніколи. Система безпеки, створена після Другої світової, зруйнована. Чітко позначилися осі зла. Третя Світова вже пробує світ на зуб – не треба було розслаблятися.

Демократії складно протистоять дикунам. Технології не дають гарантії виживання. Дурні, що залишилися в ментальному Середньовіччі, за допомогою каменів та палиць, можуть забити цивілізацію на смерть.

Правила в'яжуть руки. Дикуни їх не дотримуються, у цьому їхня величезна перевага. Але правила – основа життя у людському гуртожитку. Без них не можна жити у мирі та злагоді. З ними не вижити, бо миру та злагоди більше не буде.

У виграші той, хто б'є з-за рогу. Той, хто стріляє у спину. Той, хто бере заручників, вбиває жінок і дітей, той, хто відрізає голови і гвалтує.

Можна закінчити тисячу Оксвордів, але у власному будинку тебе вб'є троглодит, який не вміє написати трьох слів. Убитий у благополучній київській Бучі, в ізраїльському кібуці – не має значення.

Минуле не хоче, щоб настало майбутнє. Воно вбиватиме.

Війна цивілізацій розпочалася.

Результат не зрозумілий. Але я не впевнений, що ми її виграємо.

Або ми самі маємо стати злом, здатним знищити інше зло. Або ми помремо.

Бо слабким не місце на цій планеті.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна Друга світова війна технології

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Ян Валетов

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