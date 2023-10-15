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Микола Підвезяний Головний редактор «Главкома»

Двійник Зеленського: захопливі пригоди з перших уст

glavcom.ua
Фото двійника Зеленського у московському метро зробила Уміда Ісабоєва популярним
Фото: facebook.com/k.dimitriy

В оточенні президента України зрозуміли, який ресурс опинився в руках росіян, і почали діяти

Пам'ятаєте цю фотку з московського метро?

Після неї життя цього чоловіка кардинально змінилося.

Уміда Ісабаєва почали запрошували на російські телеканали і навіть запропонували зіграти Зеленського у кіно. Знімальна група встигла вирушити до окупованої Ялти, але несподівано двійник Зеленського відмовився від зйомок.

В оточенні президента України зрозуміли, який ресурс опинився в руках росіян, і почали діяти.

У результаті у 2021 році Ісабаєв опинився в Україні. Загітували до цього кроку і допомогли облаштуватися на новому місці нібито компанія «Квартал 95» і «один із народних депутатів чи українських чиновників», але двійник Зеленського зберігає ім'я цього благодійника у таємниці.

Та Росія дістала «Зеленського» і в Україні. Почалося повномасштабне вторгнення й Ісабаєв переїхав через Польщу до Німеччини. Примітно, що з евакуацією з України йому вже допомагав двійник північнокорейського дикатора Кім Чен Ина.

В ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» двійник Володимира Зеленського Умід Ісабаєв розповів про свої пригоди, шлях з Узбекистану через Москву і Київ до Німеччини і плани на майбутнє.

Джерело
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Теги: Володимир Зеленський президент Квартал 95

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