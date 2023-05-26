У російському Краснодарі «бавовна» (відео)

У місті Краснодар пролунали потужні вибухи

На півдні Росії, в місті Краснодар пролунали потужні вибухи, вночі 26 травня. Місцеві мешканці повідомляють про роботу ППО. Про це повідомляє Telegram канал Baza.

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Жителі російського Краснодара повідомляють про потужні вибухи над містом. Чули щонайменше два «хлопка».

Мешканка міста зазначила, що вибухи пролунали о 4:10 ранку, після чого спрацювали сигналізації, за її словами спрацювало ППО.

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Також повідомляється про падіння уламків на будівлю "МТС" на вулиці Морській, що знаходиться в центрі міста Краснодар.

Місцеві жителі зафіксували момент вибуху у центрі Краснодара. Вони зазначають, що, ймовірно, місто було атаковано безпілотниками.

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До слова, в окупованому Бердянську стався потужний вибух. Завдяки дуже точній роботі ЗСУ окупанти не дорахувалися установок С-300.