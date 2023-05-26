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У російському Краснодарі «бавовна» (відео)

Діана Гасюк
glavcom.ua
У російському Краснодарі «бавовна» (відео)
у Краснодарі лунали вибухи
фото з відкритих джерел

У місті Краснодар пролунали потужні вибухи

На півдні Росії, в місті Краснодар пролунали потужні вибухи, вночі 26 травня. Місцеві мешканці повідомляють про роботу ППО. Про це повідомляє Telegram канал Baza.

Жителі російського Краснодара повідомляють про потужні вибухи над містом. Чули щонайменше два «хлопка».

Мешканка міста зазначила, що вибухи пролунали о 4:10 ранку, після чого спрацювали сигналізації, за її словами спрацювало ППО.

Також повідомляється про падіння уламків на будівлю "МТС" на вулиці Морській, що знаходиться в центрі міста Краснодар.

Місцеві жителі зафіксували момент вибуху у центрі Краснодара. Вони зазначають, що, ймовірно, місто було атаковано безпілотниками.

До слова, в окупованому Бердянську стався потужний вибух. Завдяки дуже точній роботі ЗСУ окупанти не дорахувалися установок С-300.

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Теги: відео місто санкції окупанти вибух

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