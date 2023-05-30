Адвокати митрополита Павла розповіли, чому він взявся оформлювати закордонний паспорт

За словами юристів, Павло (Лебідь) втратив паспорт, тож хотів зробити новий

Наприкінці березня митрополита Павла було помічено у сервісному центрі у Києві біля станції метро Харківська, він оформляв закордонний паспорт. В інтерв'ю «Главкому» адвокати митрополита розповіли, що владика Павло просто втратив старий закордонний паспорт.

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«Але хіба громадянин України не має право замінити закордонний паспорт, або відновити втрачений? Він втратив паспорт, тому прийшов до сервісного центру. А журналісти з цього зробили резонанс, що він кудись збирається виїжджати», – каже адвокат Микита Чекман.

Адвокат Олег Поваляєв додав, що вважає неприйнятними слова секретара РНБО Данілова, який в інтерв’ю заявив про те, що попи можуть бути обмінним фондом.

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«Тобто посадова особа такого рівня каже, що митрополита Павла мінятиме на військовополонених», – обурився адвокат Поваляєв.

В одному зі звернень митрополит Павло сказав: «Ми ще судитимемося у міжнародних інстанціях і те, що мене нема у монастирі, – це ще нічого не значить». Микита Чекман розповів, що є група адвокатів, юристів-міжнародників, що перебувають за межами України, які збирають матеріали для звернення до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). Це стосується і справ митрополита Павла, і справ безпосередньо Києво-Печерського монастиря.

«Києво-Печерська лавра звернулася до міжнародних організацій, православних, урядових з листами, аби привернути до себе увагу. Приїхала комісія з ООН, яка встановила порушення прав певної релігійної громади. До європейських судів, звичайно, ми йдемо. Але щоби дійти, потрібно пройти усі процеси судові в Україні. (Управління верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) вважає, що обшуки у приміщеннях УПЦ Московського патріархату можуть «мати дискримінаційний характер». Про це ідеться у доповіді про ситуацію з правами людини в Україні, – «Главком»)», – розповів Поваляєв.

Нагадаэмо, що в березні намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Української православної церкви Московського патріархату митрополит Павло (Петро Лебідь) був помічений під час процедури оформлення закордонного паспорта.

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Митрополит Павло відвідав паспортний сервісний центр на станції метро Харківська. На відео видно, що митрополит розгубився, побачивши, що його знімають. Він намагався швидше закінчити оформлення документів та чимшвидше покинути приміщення.

Зазначимо, що це трапилось усього за декілька діб, як монахи УПЦ МП мали покинути всю територію Лаври.