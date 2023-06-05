Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

5 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
5 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 червня – Всесвітній день довкілля
фото: Pixabay

Сьогодні не варто починати нові і серйозні справи – вони не принесуть очікуваного результату

5 червня у всьому світі відзначається Всесвітній день навколишнього середовища, День польотів на повітряній кулі та Міжнародний день боротьби з незаконним і нерегульованим рибальством. Православна церква сьогодні вшановує пам’ять святителя Леонтія Ростовського (Левон Огірочник, або Конопляник) і чудотворця Романа Углицького.

Всесвітній день довкілля

5 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1
фото: Pixabay

З 1960–х років ігнорувати проблеми довкілля стало неможливо, тому багато країн почали вживати заходи щодо захисту навколишнього середовища в межах своїх територій. Проте невдовзі всі зрозуміли, що забруднення води й повітря не знає кордонів, а для вирішення цих проблем необхідне міжнародне співробітництво.

Ідея всесвітнього форуму з питань екології виникла в Швеції, яка була занепокоєна станом екології, особливо в прояві кислотних дощів. Тому в 1968 році ООН отримала пропозицію від цієї держави щодо проведення міжнародної конференції для визначення проблем природного середовища та шляхів їхнього подолання.

Датою скликання Конференції з проблем навколишнього середовища ООН обрала 1972 рік, місцем її проведення став Стокгольм. Захід проходив з 5 по 16 червня, а день відкриття було проголошено Всесвітнім днем навколишнього середовища. В конференції брали участь представники 113 країн та 400 неурядових організацій, головував на ній заступник Генерального секретаря ООН Моріс Стронг, канадський дипломат та бізнесмен нафтової й гірничої промисловості.

В результаті делегатами було прийнято план дій та кілька резолюцій, а підсумкова декларація Стокгольмської конференції стала екологічним маніфестом, який заявляв про обмеженість ресурсів планети й необхідність їх збереження. Також ця конференція призвела до створення в грудні 1972 року Програми ООН з навколишнього середовища — ЮНЕП.

День повітряних куль

5 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2
фото: Pixabay

5 червня відзначається День польотів на повітряній кулі. У 1783 році у цей день брати Монгольф’є підняли у повітря першу в світі кулю з тканини, об’єм котрої становив 600 м3. За 10 хвилин це спорудження подолало відстань у 2 кілометри. Спочатку глядачі з побоюванням поставилися до винаходу братів. Але вже за 5 місяців апарат підняв у повітря людей.

Саме у цей час вчений Жак Шарль розробив свою модель аеростату. Для цього він використав шовкову тканину, просочену скипидарним розчином каучуку. Для регулювання висоти підйому фізик застосовував мішки з піском та клапан, через який виходив надлишок газу. Куля протрималась у повітрі 45 хвилин, подолавши 28 кілометрів. При тому, що конструкція Шарля була більш досконалою, всі лаври досталися братам Монгольф’є, адже вони випередили Жака на 22 дні.

У пам’ять про цю подію у багатьох містах світу проходять фестивалі повітряних куль, на яких змагаються професійні спортсмени та любителі.

Міжнародний день боротьби з незаконним і нерегульованим рибальством

5 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3
фото: Pixabay

5 червня 2016 року набула чинності Угода про попередження, стримування та ліквідації незаконного та нерегульованого рибальства. З 2017 року цей день став щорічно відзначатися міжнародним суспільством, котре стурбоване питаннями охорони навколишнього середовища.

Ініціатива про проголошення цього дня була висунута у 2015 році представниками Генеральної комісії з питань рибальства. На сесії вони розкрили питання злочинного вилову риби у Середземномор’ї та запропонували прийняти Угоду щодо цього питання.

Комітет підтримав дану ініціативу та оголосив 5 червня кожного року Міжнародним днем боротьби з незаконним й нерегульованим рибальським промислом. Метою запровадження дати є привернення уваги широких мас до питань захисту фауни морів та океанів. Подібний промисел призводить до знищення деяких видів риб та порушення цілих екосистем у певних регіонах.

Яке релігійне свято

5 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4
фото з відкритих джерел

5 червня вшановується пам’ять святителя Леонтія Ростовського (Левон Огірочник) або Конопляник і чудотворця Романа Углицького. На Леонтія закінчують саджати огірки.

Відомості про його життя є досить суперечливими і малоінформативними. Відомо, що основні події його існування відбулися в ХІІвеке. Леонтій займався тим, що проповідував віру в Христа дітям. За це піддався гонінням з боку язичників. В церкві сьогодні відзначається день, пов’язаний з наданням його мощей.

У народі Леонтія називали Конопляником, оскільки саме в цей період, 5 червня, намагалися сіяти коноплі. Цікаво, що насіння для посіву потрібно було скласти в пасхальне яйце і при посіві по полю варто було розкидати шкаралупу, примовляючи: «Коноплі та на горобину дивись – коли колір у круги, то конопель борги», «У кого конопелька, у того і подвійна копійка».

Читайте також: Церковний календар на червень 2023 року

Народні прикмети 

  • Огірки, які висадили на день Леонтія, найкраще підходять для засолювання.
  • Багато оводів – буде багатий урожай.
  • Горобина цвіте – прикмета того, що буде багатий урожай конопель.
  • Трава зранку дуже сильний аромат видає – значить, чекайте дощу вдень.
  • Ті, хто народився в цей день, будуть дуже багатими і заможними.
  • Сни, що приснилися в ніч на 5 червня, збуваються в точності у тих, хто народився в цей день.
  • Задушливий ранок обіцяє погіршення погоди.
  • Мурахи відповзли далеко від мурашника – до гарної погоди.
  • Якщо глід густо цвіте, то зима буде суворою.

Що не можна робити

  • Якщо перед вами стоїть проблема вибору – відкладіть її на більш відповідний час, інакше можете пошкодувати про свою поведінку.
  • Також не варто починати нові і серйозні справи – вони не принесуть очікуваного результату.

Іменини 

Іменини сьогодні святкують Адріан, Олександр, Андрій, Василь, Геннадій, Данило, Дмитро, Іван, Гнат, Касьян, Костянтин, Михайло, Микита, Петро, Роман, Федір, Яків, Валерія, Воніфатій.

Теги: церква православна церква традиції свято

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

З нами правда, з нами Бог, і з нами буде перемога!
За відсутності точок опору, ми б не витримали всі ці випробування
Вчора, 11:00
28 травня відзначається День Києва
28 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 травня, 00:32
Всесвітній день лінді-гоп
26 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
26 травня, 00:39

Суспільство

5 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Ледь стримувала сльози: Олена Зеленська відкрила у Харкові пам’ятник загиблим дітям
Ледь стримувала сльози: Олена Зеленська відкрила у Харкові пам’ятник загиблим дітям
На Буковині під час похорону військового посперечалися священники ПЦУ та Московської церкви
На Буковині під час похорону військового посперечалися священники ПЦУ та Московської церкви
На Волині спалахнув скандал через чипси: деталі (фото, відео)
На Волині спалахнув скандал через чипси: деталі (фото, відео)
«Вбивають» дружин: до яких хитрощів вдаються чоловіки, щоб виїхати за кордон
«Вбивають» дружин: до яких хитрощів вдаються чоловіки, щоб виїхати за кордон
«Я – тато героя». Банкір Оністрат розповів про загиблого на війні сина
«Я – тато героя». Банкір Оністрат розповів про загиблого на війні сина

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
84K
Що показав сьогоднішній ракетний удар по Україні. Основні висновки
76K
Переговори «РДК» та губернатора Білгородщини: добровольці отримали несподівану відповідь
74K
Трійця: яскраві листівки та привітання зі святом
71K
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала майже три години
39K
Британський полковник назвав найбільшу небезпеку для ЗСУ у війні з Росією
15K
«РДК» показав полонених. Губернатор Білгородщини не приїхав їх визволяти

Новини

У ЗСУ був урожайний день: Генштаб повідомив про знищені ворожі цілі
Вчора, 06:38
Українці отримують небезпечні SMS нібито від Печерського суду
3 червня, 07:29
ЗСУ завдали потужного удару по ворогу і відбили майже 30 атак – Генштаб
3 червня, 06:33
Данілов розкрив, скільки ракет виробляє Росія
2 червня, 07:53
Нічний удар по Україні: Генштаб повідомив про кількість випущених ракет і дронів
2 червня, 06:39
Атака на Київ: Генштаб назвав тип і кількість випущених ракет
1 червня, 07:03

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту