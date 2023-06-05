5 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні не варто починати нові і серйозні справи – вони не принесуть очікуваного результату
5 червня у всьому світі відзначається Всесвітній день навколишнього середовища, День польотів на повітряній кулі та Міжнародний день боротьби з незаконним і нерегульованим рибальством. Православна церква сьогодні вшановує пам’ять святителя Леонтія Ростовського (Левон Огірочник, або Конопляник) і чудотворця Романа Углицького.
Всесвітній день довкілля
З 1960–х років ігнорувати проблеми довкілля стало неможливо, тому багато країн почали вживати заходи щодо захисту навколишнього середовища в межах своїх територій. Проте невдовзі всі зрозуміли, що забруднення води й повітря не знає кордонів, а для вирішення цих проблем необхідне міжнародне співробітництво.
Ідея всесвітнього форуму з питань екології виникла в Швеції, яка була занепокоєна станом екології, особливо в прояві кислотних дощів. Тому в 1968 році ООН отримала пропозицію від цієї держави щодо проведення міжнародної конференції для визначення проблем природного середовища та шляхів їхнього подолання.
Датою скликання Конференції з проблем навколишнього середовища ООН обрала 1972 рік, місцем її проведення став Стокгольм. Захід проходив з 5 по 16 червня, а день відкриття було проголошено Всесвітнім днем навколишнього середовища. В конференції брали участь представники 113 країн та 400 неурядових організацій, головував на ній заступник Генерального секретаря ООН Моріс Стронг, канадський дипломат та бізнесмен нафтової й гірничої промисловості.
В результаті делегатами було прийнято план дій та кілька резолюцій, а підсумкова декларація Стокгольмської конференції стала екологічним маніфестом, який заявляв про обмеженість ресурсів планети й необхідність їх збереження. Також ця конференція призвела до створення в грудні 1972 року Програми ООН з навколишнього середовища — ЮНЕП.
День повітряних куль
5 червня відзначається День польотів на повітряній кулі. У 1783 році у цей день брати Монгольф’є підняли у повітря першу в світі кулю з тканини, об’єм котрої становив 600 м3. За 10 хвилин це спорудження подолало відстань у 2 кілометри. Спочатку глядачі з побоюванням поставилися до винаходу братів. Але вже за 5 місяців апарат підняв у повітря людей.
Саме у цей час вчений Жак Шарль розробив свою модель аеростату. Для цього він використав шовкову тканину, просочену скипидарним розчином каучуку. Для регулювання висоти підйому фізик застосовував мішки з піском та клапан, через який виходив надлишок газу. Куля протрималась у повітрі 45 хвилин, подолавши 28 кілометрів. При тому, що конструкція Шарля була більш досконалою, всі лаври досталися братам Монгольф’є, адже вони випередили Жака на 22 дні.
У пам’ять про цю подію у багатьох містах світу проходять фестивалі повітряних куль, на яких змагаються професійні спортсмени та любителі.
Міжнародний день боротьби з незаконним і нерегульованим рибальством
5 червня 2016 року набула чинності Угода про попередження, стримування та ліквідації незаконного та нерегульованого рибальства. З 2017 року цей день став щорічно відзначатися міжнародним суспільством, котре стурбоване питаннями охорони навколишнього середовища.
Ініціатива про проголошення цього дня була висунута у 2015 році представниками Генеральної комісії з питань рибальства. На сесії вони розкрили питання злочинного вилову риби у Середземномор’ї та запропонували прийняти Угоду щодо цього питання.
Комітет підтримав дану ініціативу та оголосив 5 червня кожного року Міжнародним днем боротьби з незаконним й нерегульованим рибальським промислом. Метою запровадження дати є привернення уваги широких мас до питань захисту фауни морів та океанів. Подібний промисел призводить до знищення деяких видів риб та порушення цілих екосистем у певних регіонах.
Яке релігійне свято
5 червня вшановується пам’ять святителя Леонтія Ростовського (Левон Огірочник) або Конопляник і чудотворця Романа Углицького. На Леонтія закінчують саджати огірки.
Відомості про його життя є досить суперечливими і малоінформативними. Відомо, що основні події його існування відбулися в ХІІвеке. Леонтій займався тим, що проповідував віру в Христа дітям. За це піддався гонінням з боку язичників. В церкві сьогодні відзначається день, пов’язаний з наданням його мощей.
У народі Леонтія називали Конопляником, оскільки саме в цей період, 5 червня, намагалися сіяти коноплі. Цікаво, що насіння для посіву потрібно було скласти в пасхальне яйце і при посіві по полю варто було розкидати шкаралупу, примовляючи: «Коноплі та на горобину дивись – коли колір у круги, то конопель борги», «У кого конопелька, у того і подвійна копійка».
Народні прикмети
- Огірки, які висадили на день Леонтія, найкраще підходять для засолювання.
- Багато оводів – буде багатий урожай.
- Горобина цвіте – прикмета того, що буде багатий урожай конопель.
- Трава зранку дуже сильний аромат видає – значить, чекайте дощу вдень.
- Ті, хто народився в цей день, будуть дуже багатими і заможними.
- Сни, що приснилися в ніч на 5 червня, збуваються в точності у тих, хто народився в цей день.
- Задушливий ранок обіцяє погіршення погоди.
- Мурахи відповзли далеко від мурашника – до гарної погоди.
- Якщо глід густо цвіте, то зима буде суворою.
Що не можна робити
- Якщо перед вами стоїть проблема вибору – відкладіть її на більш відповідний час, інакше можете пошкодувати про свою поведінку.
- Також не варто починати нові і серйозні справи – вони не принесуть очікуваного результату.
Іменини
Іменини сьогодні святкують Адріан, Олександр, Андрій, Василь, Геннадій, Данило, Дмитро, Іван, Гнат, Касьян, Костянтин, Михайло, Микита, Петро, Роман, Федір, Яків, Валерія, Воніфатій.
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