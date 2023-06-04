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Анексія Бердянської єпархії: єпископ Московської церкви провів парад колаборантів

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Анексія Бердянської єпархії: єпископ Московської церкви провів парад колаборантів
Московський єпископ Лука провів зібрання кліру у Бердянську
фото: сайт Бердянської єпархії

Зібрання кліру провів присланий із Підмосков’я єпископ Лука, якого російська церква призначила новим архієреєм анексованої єпархії

У четвер 1 червня у кафедральному соборі Різдва Христового, що в Бердянську Запорізької області, відбулися збори священнослужителів Бердянської єпархії УПЦ МП, яку синод Російської православної церкви нещодавно незаконно перевів у пряме підпорядкування московському патріарху Кирилу та синоду РПЦ. Про це йдеться на сайті Бердянської єпархії.
 
Зібрання кліру провів присланий із Підмосков’я єпископ Лука, якого російська церква призначила новим архієреєм єпархії.
 
Як ідеться в повідомленні, усього на зборах були присутні 70 кліриків.

Московський єпископ Лука провів зібрання кліру у Бердянську
Московський єпископ Лука провів зібрання кліру у Бердянську
фото: сайт Бердянської єпархії

Під час цього заходу Лука поділився найближчими перспективами єпархіального життя, а саме майбутньою роботою з перереєстрації всіх парафій, а також реєстрації єпархії.

Московський єпископ Лука провів зібрання кліру у Бердянську
Московський єпископ Лука провів зібрання кліру у Бердянську
фото: сайт Бердянської єпархії

«Також владика закликав отців сприяти відкриттю у Бердянську православної гімназії та поділився планами щодо налагодження тісної співпраці з козацьким військом. Особлива увага приділятиметься тим благочинням та парафіям, які розташовані ближче до лінії бойових дій, єпархія підтримуватиме духовенство та населення цих районів усім необхідним», – ідеться на сайті єпархії. 

Нагадаємо, 16 травня синод Російської православної церкви ухвалив рішення незаконно прийняти Бердянську єпархію Запорізької області у безпосереднє підпорядкування патріарху московському Кирилу та синоду РПЦ

Згодом священники Московського патріархату в тимчасово окупованому Бердянську розвіяли міфи про «незалежність» і назву так званої УПЦ. В ефірі телеканалу РПЦ «Спас» представники УПЦ МП розповіли, що назва УПЦ була прийнята у зв’язку з політичними змінами в Україні, але віряни цієї церкви відчувають себе росіянами і російськомовними.

В Українській православній церкві Московського патріархату прокоментували анексію Кирилом Бердянської єпархії та заяви священнослужителів, які вони озвучили в Москві на телеканалі Спас. За словами представників УПЦ МП, митрополит Бердянський і Приморський Єфрем, відсутність якого послужила приводом для анексії єпархії, покинув межі єпархії не самовільно, а з благословення предстоятеля УПЦ МП Онуфрія.

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Теги: церква УПЦ МП Московська церква в Україні

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