  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Олеся Яхно
рус
    Думки вголос

    Чим можуть закінчитися парламентські вибори у Чехії

    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Парламентські вибори у Чехії відбудуться 8 жовтня - Чим можуть закінчитися парламентські вибори у Чехії
    Парламентські вибори у Чехії відбудуться 8 жовтня

    На Чехію може очікувати політична криза

    Мовою оригіналу

    Чехия

    8 октября в Чехии состоятся парламентские выборы. Из того, что я читаю (имею в виду рейтинги и шансы политических сил), все больше звучит прогнозов относительно того, что страна по итогам выборов может столкнуться с политическим кризисом, в виду сложности формирования коалиции.

    Правящая партия премьер-министра Чехии Андрея Бабиша ANO теряет доминирующее положение, и, согласно соцопросам, имеет 24,5%. А теперь ещё «Pandora Papers», в расследовании которого есть и Бабиш.

    Два оппозиционных блока – правоцентристский блок SPOLU и коалиция Пираты/Мэры – заявляющие, что не войдут в коалицию с ANO, имеют 23% и 20% поддержки.

    Нынешний партнёр АNO по коалиции – Партия социал-демократов - не набирает, согласно соцопросам, необходимых 5%. Таким образом, Бабишу придется приглашать в коалицию или крайне правую SPD (выступает за референдуму о выходе Чехии из ЕС и НАТО), или чешских коммунистов, но на деле сложно будет совместить противоречивые позиции.

    Джерело: блог Олесі Яхно

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: ЄС НАТО вибори Чехія Pandora Papers
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Карл Волох
    Карл Волох

    Політолог

    Олексій Голобуцький
    Олексій Голобуцький

    Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

    Віктор Небоженко
    Віктор Небоженко

    Директор соціологічної служби «Український барометр»

    Володимир В`ятрович
    Володимир В`ятрович

    Народний депутат

    Олександр Михельсон
    Олександр Михельсон

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Чим можуть закінчитися парламентські вибори у Чехії