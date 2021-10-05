Чим можуть закінчитися парламентські вибори у Чехії

На Чехію може очікувати політична криза

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Чехия

8 октября в Чехии состоятся парламентские выборы. Из того, что я читаю (имею в виду рейтинги и шансы политических сил), все больше звучит прогнозов относительно того, что страна по итогам выборов может столкнуться с политическим кризисом, в виду сложности формирования коалиции.

Правящая партия премьер-министра Чехии Андрея Бабиша ANO теряет доминирующее положение, и, согласно соцопросам, имеет 24,5%. А теперь ещё «Pandora Papers», в расследовании которого есть и Бабиш.

Два оппозиционных блока – правоцентристский блок SPOLU и коалиция Пираты/Мэры – заявляющие, что не войдут в коалицию с ANO, имеют 23% и 20% поддержки.

Нынешний партнёр АNO по коалиции – Партия социал-демократов - не набирает, согласно соцопросам, необходимых 5%. Таким образом, Бабишу придется приглашать в коалицию или крайне правую SPD (выступает за референдуму о выходе Чехии из ЕС и НАТО), или чешских коммунистов, но на деле сложно будет совместить противоречивые позиции.

Джерело: блог Олесі Яхно

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