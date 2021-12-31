Чому українські еліти повторюють помилки

Політики не можуть вийти із тієї психологічної структури, де старі практики в принципі неможливі

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У Платона есть миф о воине Эре (Ире). О нем повествует Сократ в заключительной части «Государства». Воин Эр был найден на поле битвы и ошибочно доставлен в царство мертвых. Оказалось, что он просто ранен и находился в бессознательном состоянии. В итоге, Эр стал свидетелем воспроизводства старых проблем уже в новой судьбе человека и, стал своебразным посланцем в царство живых, поведав об этом опыте. Он видел богинь-дочерей Необходимости - Лахесис (судьба), Клото (пряха), Атропос (неотвратимость), которые сопровождали процесс вначале выбора через жребий жизни после перерождения (кем кто будет в следующей жизни; по идее, новая жизнь должна привести к совершенствованию души), затем выбора гения (как исполнителя выбранной судьбы), ну и дальше зыбытья всего того, что было до новой жизни. Эр отмечает, что выбор совершался применительно к привычкам/комплексам/травмам из прежней жизни. Скажем, душа Орфея избрала жизнь лебедя, по ненависти к женскому полу (приняв смерть от женщин, душа, некогда принадлежавшая Орфею, не хотела, чтобы ее родила женщина). И так далее. И только душа Одиссея сделала несвойственный выбор - жизнь простого обывателя.

Это я к тому, что человек, имея второй, третий и т.д. шансы/возможности, зачастую воспроизводит те же ошибки – как свои, так и чужие.

Вот, скажем, украинские политики бесконечно воспроизводят один и тот же набор проблем. А все потому, что не излекаются уроки из опыта побед и поражений. В каком-то смысле это коллективное политическое бессознательное. Политики не могут выйти из той психологической структуры, где старые практики в принципе невозможны. И политики, и олигархи по-прежнему находятся в состоянии транзита – имея двойные гражданства, счета в офшорах, политические проекты, они используют собственную страну в качестве ресурса, психологически находясь в состоянии транзита, от Украины как постсоветской страны к будущему, не всегда связанному с Украиной.

А ведь понятно, что так, как раньше, уже не будет/не может так быть. Хотя инерция старых правил и продолжается.

Не верю в то, что кто-то один способен предложить новые правила (и главное реализовать), и тем самым претендовать на историческую, а не природную роль (с точки зрения Дарвина, приспособляемости и выживаемости), когда масштаб личности соответствует масштабу задач.

Украина – сложно устроенная страна, с точки зрения разных групп интересов. Здесь важно, чтобы: 1). появился критический запрос общества на трансформации; 2). был найден формат взаимодействия и формирования новых правил.

Джерело: блог Олесі Яхно

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