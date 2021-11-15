  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Олеся Яхно
рус
    Думки вголос

    Гібридна війна з Росією. Захід починає прокидатися та виходити з комфортного стану

    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Тактика Росії часто однотипна&nbsp;&ndash; створити проблему і потім вимагати поступок в обмін на вирішення питання - Гібридна війна з Росією. Захід починає прокидатися та виходити з комфортного стану
    Тактика Росії часто однотипна – створити проблему і потім вимагати поступок в обмін на вирішення питання
    Фото: Фокус

    Гнучкість Європи лише додає впевненості Росії

    Мовою оригіналу

    Крадущаяся Россия, затаившийся Запад.

    США официально восстановили 56-е артиллерийское командование в Германии (действовавшее в период Холодной войны с 1963 по 1991 годы), а также собираются разместить гиперзвуковые ракеты «Темный орел» (Dark Eagle), которые способны за 21 минуту долететь до Москвы.

    В свою очередь, британские военные были перемещены к границе Польши с Беларусью. Кроме того, Великобритания направляет своих инженеров для разведмиссии с другими союзниками по НАТО на фоне противостояния Минска и Варшавы. А также на фоне того, что на днях британские истребители сопровождали два российских бомбардировщика, заметив их над тайными военными объектами в Шотландии.

    Запад, похоже, начинает просыпаться и выходить из комфортного состояния. Скопление российских войск у границ с Украиной, шантаж Европы газом, кибератаки, миграционный кризис, все это – не разрозненные события, а скоординированные действия России в «гибридной войне» против Запада. В развитии и другие потенциальные точки напряжения – Западные Балканы, например.

    Тактика России зачастую однотипна – создать проблему/кризис, возложить вину на жертву и затем требовать уступок в обмен на решение вопроса. Война против Украины – классический пример.

    Такой подход стал возможен, в том числе благодаря самой Европе, готовой сотрудничать с Россией. Часть стран ЕС и НАТО, видимо, считали и считают, что с РФ можно постепенно улучшить отношения, если найти сферы для взаимовыгодного сотрудничества. Еще один мотив – боязнь одновременности двух вызовов, России и Китая. Хотя тот, кто детально анализирует перспективы союза двух стран, понимают, что альянс имеет предел, а в отдельных сферах – Китай и РФ вообще конкуренты (например, есть противоречия по поводу китайской инициативы «Пояс и путь» – инициатива затрагивает страны Центральной Азии, которые Россия считает зоной своих интересов).

    По факту, мотивация и расчет Европы – приводят к прямо обратному результату. Гибкость Европы только добавляет уверенности России, что можно использовать гибридные инструменты. Создание Россией сегодня проблем Западу в разных регионах и по разным темам выглядит как тщательно скоординированная кампания. Чтобы: 1).проверить единство и решимость Европы без лидерства Меркель; 2). испытать приверженность и степень солидарности Байдена/США с Европой в самых разных вопросах.

    Джерело: блог Олесі Яхно

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія НАТО гібридна війна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Дмитро Ярош
    Дмитро Ярош

    Народний депутат 8 скликання

    Валерій Пекар
    Валерій Пекар

    Бізнесмен

    Сергій Гармаш
    Сергій Гармаш

    Журналіст

    Наталка Прудка
    Наталка Прудка

    Журналіст

    Ігор Луценко
    Ігор Луценко

    Народний депутат 8 скликання

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Гібридна війна з Росією. Захід починає прокидатися та виходити з комфортного стану