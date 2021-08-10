Нардеп Беленюк пояснив, чому не треба цькувати легкоатлетку, яка обійнялась з росіянкою

На думку нардепа, представники української делегації на Олімпіаді-2020 повинні були роз’яснити спортсменам, як їхні дії можуть бути оцінені в інформаційному просторі

Олімпійський чемпіон у греко-римській боротьбі та народний депутат України Жан Беленюк прокоментував ситуацію з легкоатлеткою Ярославою Магучіх, яка після фіналу Олімпіади зробила фотографію з представницею команди ОКР (Росії – ред.) Марією Ласіцкене. Прокоментував ситуацію він телеканалу Наш.

Він виступив проти цькування української спортсменки і вважає, що представники делегації України повинні були заздалегідь обговорити подібні ситуації. Спортсменів мали завчасно попередити, які ризики вони можуть отримати від тих чи інших світлин.

«По-перше, ні на секунду не сумніваюся, що Ярослава Магучіх є патріотом України і вона реально герой, тому що боролася за таку медаль. З приводу цькування дитини, якій 19 років, я проти цього», – сказав Беленюк.

«Слуга народу» вважає, що представники української делегації на Олімпіаді заздалегідь повинні були вести певні роз'яснювальні заходи з приводу того, як ті чи інші дії можуть вплинути в інформаційному просторі на наших спортсменів.

«Я впевнений на 100%, що Ярослава це зробила в момент, коли ти стаєш олімпійським призером і ти знаходишся в стані ейфорії, вона щиро обняла свою конкурентку, з якою вона змагалися. У тому стані, в якому вона була, Ярослава була готова обіймати будь-якого, хто зустрінеться їй на дорозі», – заявив Беленюк.

Фото, на якому бронзова призерка Олімпіади українка Ярослава Магучіх обіймається після змагань на Олімпіаді з росіянкою Марією Ласіцкене, кілька днів є головною новиною в інформаційному просторі.

Спортсменку вже чекають в Міністерстві оборони. Легкоатлетка є молодшим лейтенантом Збройних сил України, і їй якось не личить на весь світ обійматися з капітаном збройних сил Росії, яка ще й була довіреною особою Путіна.

Пізніше на захист легкоатлетки став призер Ігор Станіслав Гаруна. Вчора не втримався і мер Дніпра Борис Філатов, який підтримав спортсменку.

На Олімпіаді в Токіо Ярослава Магучіх боролася за золоту нагороду. Вона була лідером сезону в світі, але в фіналі посіла третє місце.

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