Віткофф відклав черговий візит до Путіна

План, який привіз і хотів обговорити Віткофф, складався з 22 пунктів

Спеціальний посланець президент США дізнався про небажання Путіна говорити про мирний план від високопоставлених російських чиновників

Російський диктатор Володимир Путін відмовився обговорювати мирний план, який розробив спеціальний посланець президент США Стів Віткофф разом із представниками України та США. Через це наступну зустріч Віткоффа з Путіним скасували. Як інформує «Главком», про це пише Financial Times із посиланням на трьох людей, обізнаних з обговореннями.

За їхніми словами, Віткофф дізнався про небажання Путіна говорити про мирний план від високопоставлених російських чиновників.

Це, мовляв, призвело до того, що спецпосланець Трампа відклав свою чергову поїздку до Путіна цього тижня, хоч близька до нього людина стверджує, що ніякої наступної поїздки взагалі не планували.

План, який привіз і хотів обговорити Віткофф, складався з 22 пунктів. Наступного дня ці ж пункти обговорювали українські та американські посадовці під час телефонної розмови.

Від України в розмові брали участь керівник Офісу президента Андрій Єрмак і міністр оборони України Рустем Умеров, а від США – Віткофф, держсекретар Марко Рубіо і спеціальний посланець Трампа щодо України Кіт Келлог.

Наразі невідомо, що це за мирний план, про який пише FT. Раніше медіа писали лише про план України та Європи, який передали Трампу. Він став відповіддю на план США, у якому пропонували заморозити війну і фактично визнати російський контроль над окупованими територіями.

Згідно з україно-європейським планом із 5 пунктів, мирна угода має ґрунтуватися «на міжнародному праві, а не на капітуляції».

Крім того, в документі підкреслюють важливість гарантій безпеки як передумови для мирної угоди, що передбачає навіть тимчасові поступки територіями на користь Росії.

Раніше ми писали, що метод і стиль переговорів спецпосланця президента США Стіва Віткоффа з Росією викликає занепокоєння в адміністрації Дональда Трампа. Як передає «Главком», про це повідомляє New York Post із посиланням на джерела.

За словами співрозмовників, Віткофф порушує усталену дипломатичну практику, з’являючись на переговорах без супроводу радників, експертів і військових.