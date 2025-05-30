Головна Країна Політика
search button user button menu button

Журналісти оприлюднили ключові положення мирного документа, який Україна передала РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Журналісти оприлюднили ключові положення мирного документа, який Україна передала РФ
Українська сторона передала Росії документ про припинення вогню
фото: Reuters

Наступний раунд мирних переговорів відбудеться у Стамбулі в понеділок, 2 червня

Україна передала Російській Федерації документ з 22 пунктами для закінчення війни. У ньому передбачено припинення вогню на суші, у морі та в повітрі, а також моніторинг перемир'я міжнародними партнерами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times.

Спеціальний представник президента США Кіт Келлог описав пункти як «досить хороші» та «розумні». Водночас, за його словами, вступ України до НАТО «не обговорюється».

Нагадаємо, міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що наступний раунд переговорів з Україною відбудеться у Стамбулі в понеділок, 2 червня. Туди поїдуть ті ж самі посадовці, що й минулого разу. Главою переговорної делегації є помічник кремлівського диктатора Володимир Мединський. Також до її складу входять заступник міністра закордонних справ Михайло Галузін, голова головного управління Генштабу збройних сил РФ Ігор Костюков та заступник міністра оборони Олександр Фомін.

Як відомо, Україна передала Росії документ про припинення вогню. Глава Міноборони Рустем Умєров зазначив, що він передав очільнику російської делегації Володимиру Мединському документ, «який відображає українську позицію».

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав Росію не затягувати процес передачі документа про припинення вогню. Він підкреслив, що Росія вже витратила більше 10 днів на розробку так званого меморандуму про припинення вогню і наголосив: «Якщо росіяни нарешті детально розробили свій «меморандум» після десяти днів роздумів та нападок – його можна передати нам негайно».

Тим часом речник Кремля Дмитро Пєсков назвав «не конструктивною» вимогу глави МЗС України Андрія Сибіги передати так званий «меморандум» про перемир'я. «Росія якраз і запропонувала в понеділок зустрітися в Стамбулі і почати обговорення цих проєктів. Вимагати негайно, повільно – це все не конструктивно. Тут потрібно або підтверджувати готовність продовжувати переговори, або робити зворотне», – заявив він.

До слова, спеціальний посланець США Кіт Келлог заявив, що президент Дональд Трамп «розчарований рівнем нерозумності Росії» у мирних переговорах щодо України.

Читайте також:

Теги: переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Посадовець наголосив, що потрібно продовжувати тиск на росіян для того, щоб змусити їх сісти за стіл переговорів з Україною
США отримали пропозиції України для мирної угоди – Келлог
27 травня, 17:12
Україна та союзники розглядають нову зустріч з РФ – Зеленський
Україна та союзники розглядають нову зустріч з РФ – Зеленський
19 травня, 21:51
Трамп зателефонує Путіну та Зеленському: названо дату
Трамп зателефонує Путіну та Зеленському: названо дату
17 травня, 18:08
Переговори делегацій України та Росії, Стамбул, 16 травня 2025 року
Фіговий листок Стамбула на плані Путіна
16 травня, 19:09
Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним
Трамп натякнув, що знає дату, коли світ стане безпечнішим
16 травня, 13:46
Директор з планування політики Держдепу Майкл Ентон представлятиме США на переговорах у Стамбулі
Держдеп назвав представників США на переговорах у Стамбулі
16 травня, 11:03
15 травня проходить зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО в Анталії, Туреччина
«Намагається виграти час». Європа звинуватила Путіна в підриві переговорів
15 травня, 13:17
Трамп: Я просто сподіваюсь, що Росія і Україна зможуть зробити щось
Трамп назвав умову, за якої приїде до Туреччини на перемовини
15 травня, 10:55
Макрон запевнив, що понад 30 країн «коаліції охочих» вимагатимуть, щоб із 12 травня розпочалося 30-денне припинення вогню
Припинення вогню: Макрон пояснив, хто моніторитиме цей процес
10 травня, 17:23

Політика

Журналісти оприлюднили ключові положення мирного документа, який Україна передала РФ
Журналісти оприлюднили ключові положення мирного документа, який Україна передала РФ
Уряд створив штаб з підготовки до опалювального сезону
Уряд створив штаб з підготовки до опалювального сезону
Кабмін призначив нового голову Держкіно
Кабмін призначив нового голову Держкіно
Голова МЗС Туреччини прибув до України й розповів, що привіз Зеленському від Ердогана
Голова МЗС Туреччини прибув до України й розповів, що привіз Зеленському від Ердогана
В Україні скасовано День захисту дітей 1 червня: Зеленський встановив нову дату
В Україні скасовано День захисту дітей 1 червня: Зеленський встановив нову дату
Донька ексзаступника Авакова зводить у Буковелі найбільший готель України – розслідування
Донька ексзаступника Авакова зводить у Буковелі найбільший готель України – розслідування

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
232K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 травня: ситуація на фронті
93K
Стало відомо, з чим Росія йде на майбутні переговори у Стамбулі
88K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 травня 2025
63K
США на Радбезі ООН озвучили найкращий варіант для Росії
42K
«Будемо виходити – спалимо сільраду». Наступ на Сумщину: що відбувається на прикордонні
16K
Свято у день жалоби. Кличко погодився звільнити замів, які брали участь у заході

Новини

Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
28 травня, 03:05
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua