Журналісти оприлюднили ключові положення мирного документа, який Україна передала РФ

Наступний раунд мирних переговорів відбудеться у Стамбулі в понеділок, 2 червня

Україна передала Російській Федерації документ з 22 пунктами для закінчення війни. У ньому передбачено припинення вогню на суші, у морі та в повітрі, а також моніторинг перемир'я міжнародними партнерами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times.

Спеціальний представник президента США Кіт Келлог описав пункти як «досить хороші» та «розумні». Водночас, за його словами, вступ України до НАТО «не обговорюється».

Нагадаємо, міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що наступний раунд переговорів з Україною відбудеться у Стамбулі в понеділок, 2 червня. Туди поїдуть ті ж самі посадовці, що й минулого разу. Главою переговорної делегації є помічник кремлівського диктатора Володимир Мединський. Також до її складу входять заступник міністра закордонних справ Михайло Галузін, голова головного управління Генштабу збройних сил РФ Ігор Костюков та заступник міністра оборони Олександр Фомін.

Як відомо, Україна передала Росії документ про припинення вогню. Глава Міноборони Рустем Умєров зазначив, що він передав очільнику російської делегації Володимиру Мединському документ, «який відображає українську позицію».

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав Росію не затягувати процес передачі документа про припинення вогню. Він підкреслив, що Росія вже витратила більше 10 днів на розробку так званого меморандуму про припинення вогню і наголосив: «Якщо росіяни нарешті детально розробили свій «меморандум» після десяти днів роздумів та нападок – його можна передати нам негайно».

Тим часом речник Кремля Дмитро Пєсков назвав «не конструктивною» вимогу глави МЗС України Андрія Сибіги передати так званий «меморандум» про перемир'я. «Росія якраз і запропонувала в понеділок зустрітися в Стамбулі і почати обговорення цих проєктів. Вимагати негайно, повільно – це все не конструктивно. Тут потрібно або підтверджувати готовність продовжувати переговори, або робити зворотне», – заявив він.

До слова, спеціальний посланець США Кіт Келлог заявив, що президент Дональд Трамп «розчарований рівнем нерозумності Росії» у мирних переговорах щодо України.