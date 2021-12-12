Росія підтвердила: у скандального заступника глави МВС Гогілашвілі чинний паспорт РФ

Гогілашвілі знаходиться в Україні з 2010 року, тому російський закордонний паспорт отримував вже в український період своєї біографії

Документи Гогілашвілі в російській базі вказані як дійсні

Заступник Міністра внутрішніх справ України Олександр Гогілашвілі має чинний паспорт громадянина Російської Федерації та індивідуальний податковий номер. Про це інформує Центр журналістських розслідувань із посиланням на дані Федеральної податкової служби РФ.

Олександр Гогілашвілі отримав паспорт громадянина Російської Федерації (номер 6004531705) 12 листопада 2003 року у Ленінському районі Ростова-на-Дону. Також він має чинний індивідуальний податковий номер РФ 616404621705. Інформація підтверджується базою даних Федеральної податкової служби РФ.

Офіційна база даних Федеральної податкової служби РФ під час пошуку надає чинні дані індивідуальних податкових номерів громадян РФ за номером їх паспорта.

У той же час офіційна база Федеральної міграційної служби РФ вказує у відповіді на запит, що зазначений паспорт Гогілашвілі було замінено на новий. Водночас, і ці дані підтверджують, що Олександр Гогілашвілі продовжує залишатися громадянином РФ, який має чинні російські паспорт та ІПН.

Не виключено, що підставою для заміни паспорта була вимога законодавства Росії про обов'язкову заміну документа при досягненні 20 і 45 років. Олександру Гогілашвілі виповнилося 45 років у 2018 році. Законодавство РФ передбачає, що для отримання паспорта необхідно подати заяву та пакет документів у строк до 90 днів.

Блогер та колишній нардеп Борислав Береза у своєму Тelegram також оприлюднив інформацію про те, що Олександр Гогілашвілі має чинний російський закордонний паспорт, виданий у 2012 році. За деякими даними, Гогілашвілі знаходиться в Україні з 2010 року, тому російський закордонний паспорт він отримував вже в український період своєї біографії. У базі даних ФМС Росії немає даних у тому, що цей паспорт перебуває у списку тих, що втратили дію.

Згідно з офіційною біографією Олександра Гогілашвілі на сайті МВС, він народився 26 грудня 1973 року в Грузії. За даними з відкритих джерел, тривалий час працював у Росії. Зокрема, був помічником Миколи Валуєва, депутата Державної думи Росії від партії «Єдина Росія».

У 2014 році Микола Валуєв входив до складу депутатського десанту російських парламентаріїв, доставлених до Криму в день захоплення Верховної ради АРК для агітації за референдум та приєднання Криму до РФ. Депутати Держдуми М. Валуєв, В. Терешко, С. Миронов та О. Журавльов виступали на мітингах перед Севастопольською міською адміністрацією та на площі Нахімова, вели агітацію у ЗМІ.

Нагадаємо, 10 грудня заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі поскандалив із правоохоронцями на блокпості в Краматорську.

Уже 11 грудня міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський підписав наказ про тимчасове відсторонення свого заступника Олександра Гогілашвілі.

Пізніше стало відомо, що це не перша суперечка. З’явилося відео скандалу Гогілашвілі із патрульними у Києві.

Згодом президент Володимир Зеленський попросив Кабінет Міністрів розглянути питання про звільнення заступника очільника Міністерства внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі у зв’язку з інцидентом за його участю на блокпосту в Донецькій області.

До слова, у жовтні 2020 року президент України Володимир Зеленський нагородив заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі орденом «За заслуги»» III ступеня.

Раніше повідомлялося, що заступник голови Міністерства внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі прокоментував свою сварку із правоохоронцями на блокпосту у Краматорську. Він заявив, що хоче вибачитися за надмірну емоційність.

Як повідомлялося, на Банковій зріє черговий скандал через дружину скандального заступника міністра Гогілашвілі.

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