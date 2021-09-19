Порошенко закликав підтримати на довиборах до Ради Сущенка

Роман Сущенко балотуватиметься на Черкащині від «Європейської солідарності»

П’ятий президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко у Каневі на Тарасовій Горі закликав черкащан підтримати на виборах до Верховні Ради у 197-му окрузі колишнього політв’язня Кремля, відомого журналіста, першого заступника голови Черкаської облради Романа Сущенка. Про це повідомляє пресслужба партії.

«Черкаській області дуже пощастило, що «Європейську Солідарність» тут представляє легендарна людина – Роман Сущенко. Це видатний журналіст, який гідно представляв Україну в Парижі. Людина, яка знає багато мов. Ви бачили його картини? Це неймовірно. Але Роман Сущенко став відомим на весь світ, коли Путін віддав наказ своїм злочинцям з ФСБ викрасти Романа, кинути його за грати в Лефортово, пропонуючи лише одне – зрадити Україну», – нагадав Порошенко.

«Роман пройшов ці всі тортури, його не зламали ні Лефортово, ні феесбешники, і навіть вороги визнали його мужність», – зазначає п’ятий президент.

«Нам треба, щоб «Європейської Солідарності» в парламенті було більше. Щоб у парламенті були не кнопкодави, які виконують злочинні вказівки з Офісу президента, а представники народу. Чому зараз це так важливо? Бо Україна зараз переживає буремні і дуже складні часи. Країна поринула в кризу економічну, політичну, енергетичну і безпекову. І саме в ці часи, так само як і в 14 році, треба мати надійних людей і надійну команду, яка буде захищати Україну», – наголосив Порошенко.

«У Романа Сущенка є принципи, у нього є гідність і честь. Тут присутня родина Романа. Його дружина Анжеліка, син Максим, які вірно чекали його всі ці роки з Лефортово. Тут живе його мама і похований його батько. Коли у чоловіка є надійна родина, є справжні сімейні цінності, це та родина, яка уособлює Україну. Коли разом в біді і в радості, в перемозі – і коли треба підтримати. Саме такі родини складають основу України», – заявила Ірина Геращенко.

«Пілся повернення з полону в мене не було запитання, частиною якої команди мені бути. Частиною європейської команди, яка сьогодні єдина може вести Україну до ЄС і НАТО і не допустити проросійського реваншу», – сказав Роман Сущенко.

«Стандарти ЄС – це передусім висока якість життя. Економічне зростання. А також продовження курсу на децентралізацію, який гарантує усім громадам сталий розвиток і наповнення місцевих бюджетів», – зазначив Сущенко.

«Європейський шлях для кожного українця – це перш за все добробут і безпека. Гідні зарплати, нові робочі місця. Розвиток громад. Якість освіти, медицини. Це гарантія захисту прав людини, демократія, свобода слова. НАТО – це безпека, це мир і стабільність. Я переконаний, що ми досягнемо успіху. Мій батько тут розбудовував Черкаси і Черкащину, Канів і Золотношу. Справа честі і родини продовжувати це. Я знаю, що з нашою командою ми переможемо», – наголосив Роман Сущенко.

Як відомо, 1 вересня у Херсонській та Черкаській областях почався виборчий процес. У цих округах 31 жовтня відбудуться довибори до Верховної Ради.

Вибори 31 жовтня 2021 року будуть проводитися у зв'язку з припиненням повноважень народних депутатів Ігоря Колихаєва та Олександра Скічка.

Скічко склав мандат, оскільки ще 29 січня президент Володимир Зеленський призначив його головою Черкаської обласної державної адміністрації.

Натомість Колихаєв пішов з Ради за власним бажанням, тому що 15 листопада 2020 року його було обрано мером Херсону.