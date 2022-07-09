Путін вирішив використати нову зброю проти Заходу
Незабаром не залишиться жодної країни, до якої Кремль не ставився б вороже
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Комплекс «маленького человека» у Путина, зацикленного на войне, приводит к росту конфронтации России вообще со всеми.
Скоро не останется ни одной страны, к которой Кремль не относился бы враждебно.
На фоне войны и шантажа голодом Путин решил использовать еще одно оружие против Запада – казахскую нефть. Через Каспийский трубопроводный консорциум, а конкретнее черноморский портовый терминал (работу которого Россия хочет остановить на один месяц по надуманному поводу), шла не только российская нефть, но и казахская (Казахстан отправлял почти 80%). Трубопровод работал бесперебойно почти 20 лет, пока Путин не решил использовать и эту возможность для шантажа.
Ну, что ж. Неадекваты в России так и не поняли, что шантаж как инструмент уже не работает. Токаев, в итоге, дал указание искать варианты диверсификации поставок.
Но Путин будет и дальше двигаться в этой логике. В логике шантажа и создания напряженности где это только возможно. И разного типа преступлений. Не только в отношении Украины.
Вот на днях Россия выпустил две ракеты по нефтяному танкеру в Черном море, который шел под флагом Молдовы.
Джерело: блог Олесі Яхно