Путін вирішив використати нову зброю проти Заходу

Неадеквати в Росії так і не зрозуміли, що шантаж як інструмент уже не працює

Незабаром не залишиться жодної країни, до якої Кремль не ставився б вороже

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Комплекс «маленького человека» у Путина, зацикленного на войне, приводит к росту конфронтации России вообще со всеми.

Скоро не останется ни одной страны, к которой Кремль не относился бы враждебно.

На фоне войны и шантажа голодом Путин решил использовать еще одно оружие против Запада – казахскую нефть. Через Каспийский трубопроводный консорциум, а конкретнее черноморский портовый терминал (работу которого Россия хочет остановить на один месяц по надуманному поводу), шла не только российская нефть, но и казахская (Казахстан отправлял почти 80%). Трубопровод работал бесперебойно почти 20 лет, пока Путин не решил использовать и эту возможность для шантажа.

Ну, что ж. Неадекваты в России так и не поняли, что шантаж как инструмент уже не работает. Токаев, в итоге, дал указание искать варианты диверсификации поставок.

Но Путин будет и дальше двигаться в этой логике. В логике шантажа и создания напряженности где это только возможно. И разного типа преступлений. Не только в отношении Украины.

Вот на днях Россия выпустил две ракеты по нефтяному танкеру в Черном море, который шел под флагом Молдовы.

Джерело: блог Олесі Яхно

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