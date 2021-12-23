Росії ніхто не обіцяв, що НАТО не буде розширюватися

Російська влада в якийсь момент перейшла до стратегії зламування західних інституцій та союзів

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Владимир Путин в очередной раз заявил на пресс-конференции, что кто-то в НАТО кому-то то ли в СССР, то ли уже в РФ обещал не расширение блока. И, мол, Россию обманули.

На этот счет совсем недавно интересную деталь в одном из интервью рассказал бывший генсек НАТО Джордж Робертсон.

Оказывается, Путин во время первой встречи с Робертсоном (он возглавлял альянс в период 1999-2003 годы) сказал, что Россия видит себя частью Западной Европы, но не хочет проходить через обычную процедуру вступления в НАТО и стоять в очереди с другими странами.

И ни о каких обещаниях не расширения НАТО речь вообще не шла.

Такая трансформация позиции только подтверждает, что российские власти в какой-то момент ушли от догоняющей (Запад) стратегии и перешли к стратегии взлома существующих западных институций и союзов.

Агрессия против Украины – это только часть этого подхода, распространяющего за пределы постсоветского пространства.

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Джерело: блог Олесі Яхно

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