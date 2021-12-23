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    Думки вголос

    Росії ніхто не обіцяв, що НАТО не буде розширюватися

    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Раніше Путін заявляв, що бачить Росію частиною Західної Європи - Росії ніхто не обіцяв, що НАТО не буде розширюватися
    Раніше Путін заявляв, що бачить Росію частиною Західної Європи

    Російська влада в якийсь момент перейшла до стратегії зламування західних інституцій та союзів

    Мовою оригіналу

    Владимир Путин в очередной раз заявил на пресс-конференции, что кто-то в НАТО кому-то то ли в СССР, то ли уже в РФ обещал не расширение блока. И, мол, Россию обманули.

    На этот счет совсем недавно интересную деталь в одном из интервью рассказал бывший генсек НАТО Джордж Робертсон.

    Оказывается, Путин во время первой встречи с Робертсоном (он возглавлял альянс в период 1999-2003 годы) сказал, что Россия видит себя частью Западной Европы, но не хочет проходить через обычную процедуру вступления в НАТО и стоять в очереди с другими странами.

    И ни о каких обещаниях не расширения НАТО речь вообще не шла.

    Такая трансформация позиции только подтверждает, что российские власти в какой-то момент ушли от догоняющей (Запад) стратегии и перешли к стратегии взлома существующих западных институций и союзов.

    Агрессия против Украины – это только часть этого подхода, распространяющего за пределы постсоветского пространства.

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    Джерело: блог Олесі Яхно

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія НАТО Путін путінський режим
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    Росії ніхто не обіцяв, що НАТО не буде розширюватися