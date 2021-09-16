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    Що буде після закінчення епохи Меркель

    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

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    Меркель була 16 років федеральним канцлером Німеччини - Що буде після закінчення епохи Меркель
    Меркель була 16 років федеральним канцлером Німеччини

    52% німців песимістичні щодо майбутнього Німеччини після Меркель

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    После эпохи «Меркелизма»

    Интересное исследование провёл Европейский совет по международным отношениям (опрос в 12 станах-членах ЕС). По теме политики и лидерства Германии в ЕС, а также того, насколько эта политика может/должна измениться, в связи с завершением эпохи Меркель.

    В исследовании, которое подробно цитирует издание The Guardian, есть вывод о том, что «ЕС нуждается в новом германском видении». В том смысле, что «Меркель удавалось удерживать статус-кто на континенте, однако вызовы, которые сегодня есть перед Европой, требуют более решительной политики» (в том числе в отношении России и Китая).

    Если более детально, то результаты показали, что 36% доверяют Германии в защите их интересов по целому ряду вопросов.

    Довольно много опрошенных считают, что без Меркель в мире было бы больше конфликтов. Но при этом, как пишет издание, «только 25 % респондентов считают, что Германия должна руководить отношениями ЕС с США, 20% – что Германия должна определять, как Евросоюзу вести себя с Россией, 17% – определять политику ЕС в отношении Китая».

    52% немцев пессимистичны относительно будущего Германии после Меркель. Однако авторы исследования считают, что для сохранения репутации и доверия, полученных при правлении Меркель, «Германия должна радикально пересмотреть политику ЕС, выйдя за рамки «Меркелизма». Пересмотреть – в направлении большей защиты интересов и принципов Европы.

    Джерело: блог Олесі Яхно

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: США Німеччина Ангела Меркель
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    Що буде після закінчення епохи Меркель