Що буде після закінчення епохи Меркель

52% німців песимістичні щодо майбутнього Німеччини після Меркель

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После эпохи «Меркелизма»

Интересное исследование провёл Европейский совет по международным отношениям (опрос в 12 станах-членах ЕС). По теме политики и лидерства Германии в ЕС, а также того, насколько эта политика может/должна измениться, в связи с завершением эпохи Меркель.

В исследовании, которое подробно цитирует издание The Guardian, есть вывод о том, что «ЕС нуждается в новом германском видении». В том смысле, что «Меркель удавалось удерживать статус-кто на континенте, однако вызовы, которые сегодня есть перед Европой, требуют более решительной политики» (в том числе в отношении России и Китая).

Если более детально, то результаты показали, что 36% доверяют Германии в защите их интересов по целому ряду вопросов.

Довольно много опрошенных считают, что без Меркель в мире было бы больше конфликтов. Но при этом, как пишет издание, «только 25 % респондентов считают, что Германия должна руководить отношениями ЕС с США, 20% – что Германия должна определять, как Евросоюзу вести себя с Россией, 17% – определять политику ЕС в отношении Китая».

52% немцев пессимистичны относительно будущего Германии после Меркель. Однако авторы исследования считают, что для сохранения репутации и доверия, полученных при правлении Меркель, «Германия должна радикально пересмотреть политику ЕС, выйдя за рамки «Меркелизма». Пересмотреть – в направлении большей защиты интересов и принципов Европы.

Джерело: блог Олесі Яхно

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