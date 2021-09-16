Американці розробили нову зброю, яка заважає говорити

Можна просто дезорієнтувати супротивника – і він нічого не зможе вдіяти

Прогнозується, що винахід буде використовуватися як форма контролю натовпу

У ВМС США з’явилася нова форма нелетальної зброї, призначена для того, щоб зупинити розмову людей. Спеціальний електронний пристрій ефективно повторює власний голос мовця, поки той намагається говорити. Про розробку розповідає Interesting Engineering.

Пристрій був розроблений інженерами військово-морського флоту дослідно-конструкторського центру ВМС США в Індіані, який розробляє ручну й екіпажну зброю для служби.

Основна ідея зброї – дезорієнтувати ціль настільки, що вона не зможе ефективно спілкуватися з іншими людьми.

Звук називається акустичним вигуком і порушенням (AHAD), зброя здатна записувати мову та миттєво передавати її в ціль за мілісекунди.

«Мовлення цілі спрямовується до неї двічі – відразу і після короткої затримки. Ця затримка створює затримку слухового зворотного зв'язку (DAF), що змінює нормальне сприйняття оратором власного голосу. У звичайній мові оратор чує власні слова з невеликою затримкою, і тіло звикло до такого зворотного зв'язку. При введенні іншого джерела звукового зворотного зв’язку з достатньо тривалою затримкою концентрація оратора порушується, і стає важко продовжувати говорити», – ідеться у патенті.

AHAD працює за допомогою серії спрямованих мікрофонів і динаміків, які можуть орієнтуватися на голос оратора. Потім мовлення записується і передається назад у тому ж напрямку.

У патенті також ідеться про те, що в разі націлення AHAD на стіну або кут система також «може проєктувати звук на поверхню цілі так, що здається, що звук видає ціль».

Цікаво, що трансльований звук чутиме лише динамік. Це не тільки збентежить ціль, але, врешті-решт, не дасть їй змоги зосередитись і продовжувати розмову. Поведінка цілі буде помітно змінена внаслідок дії, що, ймовірно, також заплутає кожного, хто слухав цю людину.

«Іншими словами, така зброя змусить вас подумати, що ви з’їхали з глузду, – так само і люди навколо вас», – ідеться у повідомленні Interesting Engineering.

Такий прийом може виявитися найбільш ефективним, коли повторювана промова відстає на склад чи два склади від мовлення цільового оратора – це схоже на те, як відволікає відлуння власного голосу під час телефонного дзвінка.

Такі пристрої, як AHAD, можуть мати й інші програми. Наприклад, його можна використовувати як форму електронного пристрою для дзвінків між кораблями.

Ця звукова зброя здатна фокусувати звукові хвилі на високих рівнях децибел біля цілі, яка потерпає від мігрені, дзвону у вухах або легкого болю та дискомфорту. Яким чином Збройні сили США будуть розгортати та використовувати AHAD, поки невідомо, але важливо відзначити, що навряд чи пристрій буде найближчим часом застосовуватися на полі бою – ймовірно, він буде використовуватися як форма контролю натовпу.

Читайте також: