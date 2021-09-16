SpaceX уперше відправила на орбіту цивільний екіпаж (відео)

Космічні мандрівники повернуться через три дні

Американська компанія SpaceX запустила космічний корабель з повністю цивільним екіпажем. Цивільні астронавти перебуватимуться на навколоземній орбіті впродовж трьох днів, а потім повернуться на Землю. Про це повідомили під час трансляції SpaceX.

Багаторазова ракета Falcon 9 з космічним кораблем Crew Dragon успішно злетіла з космодрому в Космічному центрі Кеннеді. На борту корабля перебувають четверо пасажирів, які не є професійними астронавтами.

Місію, яка отримала назву Inspiration4, ініціював та оплатив американський бізнесмен Джаред Айзекман. Він також перебуває на кораблі Crew Dragon.

Хто увійшов в екіпаж Crew Dragon

Джаред Айзекман – засновник і керівник компанії Shift4 Payments (капітан корабля);

Сіан Проктор – педагог (пілот корабля);

Гейлі Арсено – помічниця лікаря з дитячого дослідницького госпіталю (бортовий лікар корабля);

Крістофер Семброскі – ветеран Військово-повітряних сил США (бортовий інженер корабля).

Куди летять та коли повернуться

Корабель Crew Dragon має піднятися на орбіту, яка знаходиться вище Міжнародної космічної станції та вище орбіти телескопу Hubble. Кожні 90 хвилин корабель буде робити один оберт навколо Землі. Ще жоден цивільний екіпаж космічного корабля не підіймався так високо.

На Землю корабель Crew Dragon має повернутися через три дні. Корабель з пасажирами має приводнитися в Атлантичному океані.

Нагадаємо, раніше американська компанія SpaceX оголосила дату запуску першої цивільної космічної місії Inspiration4. Як і було заплановано, екіпаж з чотирьох людей вирушив на орбіту Землі 15 вересня.

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