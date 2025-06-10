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Путін оголосив хрестовий похід проти «неоліберальних цінностей»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Путін оголосив хрестовий похід проти «неоліберальних цінностей»
Путін стверджує, що позбавивши народ традиційних цінностей, його легше «підкорити» та «перетворити у васалів»
скріншот з відео

Кремлівський диктатор взявся захищати традиційні цінності, аби надалі змушувати росіян воювати проти України

Російський диктатор Володимир Путін провів нараду Ради безпеки, присвячену захисту традиційних цінностей. Він пообіцяв боротися з «неоліберальними моделями», які начебто намагається навʼязати Захід у всьому світі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву очільника Кремля.

За словами Путіна, від традиційних цінностей залежить суверенітет країни. Варто зазначити, що Росія часто трактує свою агресію проти України нібито «захистом батьківщини та відстоюванням цінностей», мотивуючи росіян продовжувати війну.

Очільник Кремля стверджує, що позбавивши народ традиційних цінностей, його легше «підкорити» та «перетворити у васалів». «У Росії зростає покоління, яке знає, що таке свобода і відповідальність, і не відокремлює свою долю від країни», – заявив він.

Водночас Путін пообіцяв «жорстко відповідати на виклики, які спричиняють міжетнічні та міжрелігійні конфлікти». Диктатор заявив про намір «просувати свої цінності та сформувати сенси, які будуть потрібні в країні та світі».

Раніше заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв відверто пояснив справжню мету переговорів у Стамбулі, заявивши, що вони потрібні не для «компромісного миру», а для «якнайшвидшої перемоги» Росії та «повного знищення неонацистської влади». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його заяву.

Як повідомлялося, Російська Федерація цьогоріч хоче повністю окупувати Донецьку й Луганську області та створити так звану буферну зону вздовж північного кордону.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Володимир Путін не має реальних шансів перемогти у війні проти України, якщо Захід зберігатиме єдність і підтримку Києва.

До слова, Еррол Маск, батько американського мільярдера Ілона Маска, під час візиту до Москви заявив, що російський диктатор Володимир Путін є «дуже вражаючою людиною». Він додав, що хоче повчитися у нього «навичок лідерства».

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Теги: окупанти путін

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