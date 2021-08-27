У Росії дуже бояться самодостатності пострадянських країн

Росію лякає постановка питання про те, що таке РФ в 21 столітті

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Лавров, типа, поиронизировал, что «Украина приватизировала День Крещения Киевской Руси» (в ответ на инициативу Зеленского учредить 28 июля праздник Украинской государственности).

Видимо, российской власти обидно, что зря установили 25-метровый памятник великому киевскому князю, крестителю Киевской Руси Владимиру в Москве на Боровицкой площади в 2016 году.

Москве так хочется застолбить за собой нишу главного, даже в истории Киевской Руси, и наоборот – всегда подчеркивать «окраинность» Украины.

Еще я помню, как в 2017 году Макрон после встречи с Порошенко упомянул о роли Анны Киевской (Анны Ярославны) в установлении «давних отношений» между Украиной и Францией. Макрон тогда именно так и сказал «Анны Киевской». До этого он говорил по телефону с Путиным, и, видимо, понял всю «болезненность» для российской власти темы истории в этой части, и занял сторону Украины.

И не только из-за вопроса «исторического первородства».

Думаю, в России очень боятся постановки вопроса о том, что такое РФ в 21 столетии, в том числе на уровне идентичности (в России проживает более 200 национальностей). Как и боятся – самодостаточности бывших постсоветских стран.

Это одна из причин войны. Когда есть риск настоящей «русской весны» в самой РФ, куда удобнее (с точки зрения перенаправления внутренних вызовов на якобы внешние угрозы) устроить «псевдорусскую войну» в Украине.

При этом для Украины важно не исходить исключительно из мотивации ответа Путину. Настоящая неуязвимость (в том числе от внешних взломов) – это когда государство сильно изнутри.

Джерело: блог Олесі Яхно

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